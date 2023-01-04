萊爾富補班小確幸！期間限定「特濃咖啡」加1元多1杯

今年春節將放10天連假，因應連續假期本周六（1月7日）需要補上班，為撫慰補班族的憂鬱心情，萊爾富於1月6日至1月8日推出咖啡優惠小確幸，祭出期間限定特濃咖啡加1元多1杯活動，包含Hi Café系列的大杯冰、熱特濃美式咖啡（售價55元）與大杯冰、熱特濃拿鐵咖啡（售價65元），最高下殺5.1折，為補班民眾加油打氣。此外，即日起至2月28日推出限量2,000本的防彈少年團寫真書「2022 The Fact BTS寫真集特別版」預購活動，數量有限售完為止，每盒售價1,450元。

為讓民眾感受新年新氣象，萊爾富攜手1996年創辦於迪化街的「台北年貨大街」共同聯名推出5款Hi Bread我們的麵包系列和兩款Hi Café聯名咖啡杯與杯套，聯名麵包包含我們的克林姆麵包、菠蘿麵包、紅豆麵包、奶酥麵包、墨西哥奶酥；聯名咖啡杯與杯套則為過年講究款和福氣萌兔款。

即日起至1月10日到萊爾富購買與「台北年貨大街」聯名推出的我們的麵包系列任一款搭配價格28元至45元的指定飲品任一件，即享早餐合購價49元。例如購買我們的菠蘿麵包（售價25元）搭配樂法私藏紅茶（售價30元），原價55元，可享早餐合購優惠價49元，等於現打8.9折。

此外，今年是BTS防彈少年團出道10週年，推出寫真書「2022 The Fact BTS寫真集特別版」，同時也是防彈少年團大哥JIN入伍前，難得全員合體且別具意義的珍藏寫真書，由《The Fact》企劃、Apolon Studio製作及流通，為了展現防彈少年團每位成員不同的魅力，以特別的舞臺和全黑晚禮服亮相，象徵防彈少年團10年走來的共同榮耀，內容收錄了146頁畫報與52頁別冊附錄、迷你海報、照片卡等精彩內容，今年還特別加贈一張52 X 36cm的大海報（贈品若有折損、污漬，恕不退換貨），甚至被韓國演藝圈評價為是具有紀念性與收藏價值的寫真書之一，1月4日起在台灣和日本預售；此外，在美國、歐洲及東南亞都可以看到這本寫真書（韓國當地不販售）。

防彈少年團寫真書「2022 The Fact BTS寫真集特別版」，以「Present」為封面主題，融入Passion、Remember、Emotion、Soul、Energy、Nice、Timeless等系列內容，展現防彈少年團平時難得一見的面貌，這也是繼2020年、2021年後，第3次推出的寫真集，以表達對BTS粉絲們的珍貴心意。萊爾富即日起至2月28日推出限量2,000本的防彈少年團寫真書「2022 The Fact BTS寫真集特別版」預購活動，每盒售價1,450元，數量有限售完為止，有興趣的A.R.M.Y可於指定預購期間到全台萊爾富門市櫃台進行預購，付款完成將會拿到一張取貨憑證（小白單），再於指定日期內回原門市取貨（預計取貨日為3月14日）。

「2022 The Fact BTS寫真集特別版」寫真書不僅融入防彈少年團平時對於環境保護的理念，使用獲得FSC認證的紙漿製作成環保包裝，還標註以大豆油代替油性油墨的「Printed with Soy Ink」標誌，因大豆油油墨易自然分解，碳比普通油性油墨少，且紙和油墨易於分離，有利於回收利用。 萊爾富即日起推出全台限量2,000本的防彈少年團寫真書預購活動。圖／萊爾富提供 萊爾富即日起推出全台限量2,000本的防彈少年團寫真書預購活動，買BTS寫真書再加贈一張海報。圖／萊爾富提供 1月10日前到萊爾富購買我們的菠蘿麵包搭配樂法私藏紅茶，享早餐合購價49元，等於現打8.9折。圖／萊爾富提供 萊爾富攜手「台北年貨大街」推出聯名麵包與聯名咖啡杯。圖／萊爾富提供 萊爾富即日起推出全台限量2,000本的防彈少年團寫真書預購活動。圖／萊爾富提供 萊爾富補班小確幸，1月6日至1月8日推出期間限定特濃咖啡加1元多1杯。圖／萊爾富提供 萊爾富攜手1996年創辦於迪化街的「台北年貨大街」共同推出5款聯名麵包和兩款Hi Café聯名咖啡杯與杯套。圖／萊爾富提供 萊爾富攜手1996年創辦於迪化街的「台北年貨大街」共同推出5款聯名麵包和兩款Hi Café聯名咖啡杯與杯套。圖／萊爾富提供 萊爾富 X 台北年貨大街聯名推出兩款Hi Café聯名咖啡杯與杯套「過年講究款」和「福氣萌兔款」。圖／萊爾富提供

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