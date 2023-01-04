在夕陽秘境盡享冬季食材豐腴之美 飛花落院暮冬菜單登場

位於台中新社的「飛花落院」，入冬後氣溫比市區再低3至5度，山區溫差變化大，常常雲霧瀰漫，冬天的夕陽像火球般豔紅；而清凜的空氣、由綠轉紅的葉子，以及葉子落光後蕭瑟的枝幹，更是冬天特有的涼冷季節感。「飛花落院」的暮冬菜單，便以綠色野菜和儲藏豐厚能量的根莖類蔬菜為起點，藉由冬野菜豐富的層次，帶出各式膠質濃郁的海鮮，透過10道料理的細膩鋪陳，展現出自入冬清脆的野菜，到盛冬時靄靄白雪下泡著溫泉、堆著雪人的季節意象。

暮冬菜單由「蕪菁蔬菜濃湯」開始暖胃，將整隻老母雞大火滾煮4個小時，加上日本京都盛護院的蕪菁燉煮後打成泥，藉由蕪菁將雞湯的膠質和油質充分結合，帶出雞湯的鮮美和濃郁，最後加上小松菜汁和金黃色的奶油，融化後的奶油，像極了冬天雪地裡慢慢暈開的溫暖陽光。

蕪菁蔬菜濃湯。圖／飛花落院提供。

冬天寒冷的氣候讓植物生長特別緩慢，清甜的蔬菜因此蘊含更多養分與風味層次，「鱒卵冬蔬茄泥」將冒出芽的塔菇、冬筍和蓄積能量的菊芋及日本花菜搭配茄泥，讓健康意識抬頭的現代人，可以攝取更多優質的蔬菜，整套菜更提高了多種品嘗蔬菜的方式。

鱒卵茄泥冬蔬。圖／飛花落院提供。

「昆布醋橘厚岸生蠔」採用來自日本北海道厚岸的生蠔，由於當地海水溫度很低、生蠔生長很緩慢，因此生長過程攝取的養分也更充足，生蠔為了渡過寒冬肉質也更加肥厚鮮美。主廚在昆布上方放上有著沉穩酸度及淡雅香氣的醋橘凍，巧妙運用淡雅的酸度，烘托牡蠣的鮮爽。

野菜石斑膠原鍋。圖／飛花落院提供。

在「500盤2022」奪得單一菜色盤數最高的「旬味釜飯」，更是來到「飛花落院」不可錯過的料理。本季除了保留象徵大坑甕窯雞的招牌雞油香氣之外，更以2小時低溫烘烤當季的桃太郎番茄和栗子南瓜，佐以旬味蟹湯，讓饕客能夠透過3種不同吃法，充分體驗季節之美。

旬味釜飯。圖／飛花落院提供。

一整套6杯的精彩餐酒與餐茶搭配，也讓暮冬菜單延展出更豐富的層次。無論是以這個季節最好吃的北海道厚岸生蠔與根室海膽，佐以勃根地的阿里哥蝶 ( Aligoté ) 葡萄酒以及愛知縣的義俠純米酒；或者是套餐最後有如盛冬中所堆出的雪人般的淡雪大福，搭配來自台東的鳳犁釋迦酒，都讓這一套暮冬套餐變得更加豐富有趣。

在餐茶搭配的部分，則選用以東方美人的茶樹和紅茶全發酵製法的「美人紅」和「陳皮貴妃烏龍」，讓細緻高雅的香氣及茶湯清甜回甘的後韻，與季節刺身作完美的呼應。

「飛花落院」主理人魏幸怡更在晚餐時段，特別開放讓客人提早在下午 5 點即可先入場看夕陽、奉茶，吃完晚餐後再看夜景，讓料理的美學和大自然的壯闊合而為一，也讓饕客在美食之餘，還多了一份和重要的人共享的美好回憶。

冬天的夕陽是到訪「飛花落院」一定不能錯過的美景。圖／飛花落院提供。

此外，自2023年起「飛花落院」將每個月1日訂為蔬食日，當天全天提供蔬食料理，期待在原萃蔬食料理美學下，讓蔬食成為一種生活態度。「飛花落院」採預約制，每日限額接待，暮冬菜單每人3680 元（服務費另計），6杯餐酒與餐茶搭配每人2200元起（服務費另計）。

季節感明顯的「飛花落院」，讓料理的美學與大自然合而為一。圖／飛花落院提供。

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