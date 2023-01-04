網購年菜復熱有撇步！486主廚揭美味神還原技巧

農曆新年腳步接近，不少民眾加緊為圍爐做準備，486團購宅配年菜預購量較前一周翻倍成長，2023年買氣較往年熱烈，為滿足消費者需求追加備貨量提高近3倍；因應春節物流配送量能，最後收單日至1月11日止，後續依預購順序出貨。

486團購表示，今年春節假期長達10天，不少民眾採「囤貨」策略加倍購買冷凍年菜，即使連假期間宅在家不出門也可以餐餐吃好料。時下核心家庭漸多，以5～6人份年菜組合最受青睞，因應消費趨勢，486團購推出「任選館」讓消費者自由搭配各品牌招牌菜並享有組合優惠，輕鬆「客製」一桌符合自身喜好的圍爐宴。

冷凍年菜宅配到家後要如何還原星級美味？曾擔任486 café的吳啟賢主廚透露關鍵在「完全解凍」及搭配適當的復熱方式。料理若在冷凍狀態下直接加熱一定會破壞口感，建議食用前一晚先放置冷藏退冰，最能保留食材風味不變質；若時間較趕，可在密封狀態下流水解凍，或使用微波爐的解凍功能。

若料理採高溫真空袋包裝，建議連同密封袋一起放入電鍋或蒸氣鍋中隔水加熱，待完成後再開袋取出，避免水蒸氣影響食物味道。有不少品牌如日本松井SONGEN、品諾PINOH推出雙層或多層蒸氣鍋，可以同時復熱多款料理更省時。若家中僅有微波爐，則建議採階段漸進式加熱，每次約1～2分鐘停下，翻面或攪拌後再繼續微波，反覆動作至復熱完全，較耗時費工。米糕或油飯為常見年菜主食，應避免使用微波爐加熱、容易使米粒變硬影響口感，建議以電鍋或蒸鍋進行復熱。

吳啟賢主廚提醒，圍爐宴上不能少的佛跳牆復熱也有小撇步。有些廠商考量民眾二次加熱後的口感，在生產時不會將食材煮到全熟，為避免在家裡自行加熱火侯拿捏不好，煮過頭或煮不夠都影響主廚設計的味道，建議前一晚先冷藏解凍後，用電鍋或蒸鍋復熱最方便又不需技巧。小撇步是將耐煮的食材如芋頭、排骨酥、肉塊等鋪在容器最下層，干貝、海參、魚翅等放在上層，最後再倒入湯汁；電鍋外鍋建議加4杯水剛好。 復熱佛跳牆時建議將耐煮的食材鋪在最下層，干貝、魚翅等放在上層，最後再倒入湯汁。圖／486團購提供 松井SONGEN蒸煮鍋可同時復熱不同料理更省時。圖／486團購提供 網購年菜復熱有撇步，料理若採高溫真空袋包裝，建議一併隔水加熱，避免水蒸氣影響食物味道。圖／486團購提供

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