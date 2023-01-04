趙露思胸前挖洞 性感演繹寶格麗靈蛇春夏美包

源自義大利羅馬的精品品牌寶格麗（BVLGARI）日前於上海發表2023春夏配件系列「奇蹟調色盤」（SHADES OF WONDER），將珍稀寶石瑰麗繽紛的色彩延伸到全新新系列的配件上。寶格麗品牌全球皮件、眼鏡及配件代言人劉雯與品牌大使趙露思均特地出席。

劉雯手持全新Serpentine Top Handle手提包亮相，以一身中市細節的西式剪裁中性裝扮，自信大方地演繹新一季包款；趙露思則是以一襲性感年輕的黑色小洋裝，肩背Serpentine Pouch鮮豔紫水晶色小牛皮迷你手拿包，可愛迷人又隨性自在，示範魅力穿搭，洋溢青春色彩。

一系列以蓊鬱花園（Emerald Garden）為主題的設計，聚焦寶格麗最富盛名的瑰麗祖母綠，包括全新裝飾蜿蜒曲折的蛇形金屬頂部邊框的蟒蛇皮Serpentine Pouch手拿包，上季新推出的百搭首選Serpenti Maxi Chain East-West包款，設計細節也都融入珠寶元素。祖母綠之美也妝點了百變的Serpenti Forever Ellipse祖母綠都會小牛皮新月包、Serpenti Cabochon Maxi Matelassé翠綠小牛皮肩背包，及最新流行的Serpenti Forever Top Handle祖母綠色小牛皮手提肩背包，為2023春夏打造欣欣向榮的艷綠光景。另一系列日常百搭的紫色調設計則讓人想起色澤深邃迷人的紫水晶。

璀璨鑽石（Diamond Sparkle）主題呈現以精湛的手工藝打造猶如般的華麗包款，包括鑲嵌10,700顆三種不同尺寸的水晶的Serpenti Forever水晶星塵麂皮包款、以俐落筆直的方正包身演繹漸層鑲嵌6,400顆水晶的Serpentine Vertical Tote Shades of Gold手提包、以迷彩水晶麂皮打造的Serpenti Forever Top Handle Shades of Gold金色光芒手提肩背包等。

同場展出的還有2023春夏眼鏡和絲巾系列。寶格麗巧妙運用復古海報圖案和淡雅色彩，演繹經典雋永的斜紋絲巾和百搭披肩；眼鏡系列則凝練珠寶細節、嫺熟的手工藝和創新精神將眼鏡設計提升至全新的高度。 BVLGARI SERPENTI CABOCHON MAXI MATELASSÉ翠綠色小牛皮肩背包，約77,300元。圖／寶格麗提供 寶格麗品牌大使趙露思出席寶格麗中國2023春夏配件系列預覽會。圖／寶格麗提供 寶格麗品牌大使趙露思出席寶格麗中國2023春夏配件系列預覽會。圖／寶格麗提供 BVLGARI SERPENTI FOREVER SHADES OF GOLD金色光芒手提肩背包，約15萬6,800元。圖／寶格麗提供 BVLGARI SERPENTI REVERSE祖母綠色珍珠魚皮迷你手提肩背包，約91,000元。圖／寶格麗提供 BVLGARI SERPENTI ELLIPSE祖母綠色都會小牛皮新月包，約69,800元。圖／寶格麗提供 BVLGARI SERPENTI EAST-WEST MAXI CHAIN艷彩紫水晶色都會小牛皮肩背包，約98,600元。圖／寶格麗提供 BVLGARI SERPENTI FOREVER EAST-WEST洋紅尖晶石色小牛皮肩背包，約70,900元。圖／寶格麗提供 BVLGARI SERPENTI COLORHAPSODY黑色六角形醋酸纖維太陽眼鏡，約15,100元。圖／寶格麗提供 寶格麗品牌全球皮件、眼鏡及配件代言人劉雯出席寶格麗中國2023春夏配件系列預覽會。圖／寶格麗提供 寶格麗品牌全球皮件、眼鏡及配件代言人劉雯出席寶格麗中國2023春夏配件系列預覽會。圖／寶格麗提供 BVLGARI SERPENTINE POUCH鮮豔紫水晶色小牛皮迷你手拿包，約49,500元。圖／寶格麗提供

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