快訊

宋逸民記者會全程未提她 小甜甜沒得到道歉「深感遺憾」

「逃兵成 報到完畢！」昨允諾參加經典賽 張育成IG發文自嘲

聽新聞
test
0:00 / 0:00

趙露思胸前挖洞 性感演繹寶格麗靈蛇春夏美包

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
寶格麗品牌大使趙露思出席寶格麗中國2023春夏配件系列預覽會。圖／寶格麗提供
寶格麗品牌大使趙露思出席寶格麗中國2023春夏配件系列預覽會。圖／寶格麗提供

源自義大利羅馬的精品品牌寶格麗（BVLGARI）日前於上海發表2023春夏配件系列「奇蹟調色盤」（SHADES OF WONDER），將珍稀寶石瑰麗繽紛的色彩延伸到全新新系列的配件上。寶格麗品牌全球皮件、眼鏡及配件代言人劉雯與品牌大使趙露思均特地出席。

劉雯手持全新Serpentine Top Handle手提包亮相，以一身中市細節的西式剪裁中性裝扮，自信大方地演繹新一季包款；趙露思則是以一襲性感年輕的黑色小洋裝，肩背Serpentine Pouch鮮豔紫水晶色小牛皮迷你手拿包，可愛迷人又隨性自在，示範魅力穿搭，洋溢青春色彩。

一系列以蓊鬱花園（Emerald Garden）為主題的設計，聚焦寶格麗最富盛名的瑰麗祖母綠，包括全新裝飾蜿蜒曲折的蛇形金屬頂部邊框的蟒蛇皮Serpentine Pouch手拿包，上季新推出的百搭首選Serpenti Maxi Chain East-West包款，設計細節也都融入珠寶元素。祖母綠之美也妝點了百變的Serpenti Forever Ellipse祖母綠都會小牛皮新月包、Serpenti Cabochon Maxi Matelassé翠綠小牛皮肩背包，及最新流行的Serpenti Forever Top Handle祖母綠色小牛皮手提肩背包，為2023春夏打造欣欣向榮的艷綠光景。另一系列日常百搭的紫色調設計則讓人想起色澤深邃迷人的紫水晶。

璀璨鑽石（Diamond Sparkle）主題呈現以精湛的手工藝打造猶如般的華麗包款，包括鑲嵌10,700顆三種不同尺寸的水晶的Serpenti Forever水晶星塵麂皮包款、以俐落筆直的方正包身演繹漸層鑲嵌6,400顆水晶的Serpentine Vertical Tote Shades of Gold手提包、以迷彩水晶麂皮打造的Serpenti Forever Top Handle Shades of Gold金色光芒手提肩背包等。

同場展出的還有2023春夏眼鏡和絲巾系列。寶格麗巧妙運用復古海報圖案和淡雅色彩，演繹經典雋永的斜紋絲巾和百搭披肩；眼鏡系列則凝練珠寶細節、嫺熟的手工藝和創新精神將眼鏡設計提升至全新的高度。

BVLGARI SERPENTI CABOCHON MAXI MATELASSÉ翠綠色小牛皮肩背包，約77,300元。圖／寶格麗提供
BVLGARI SERPENTI CABOCHON MAXI MATELASSÉ翠綠色小牛皮肩背包，約77,300元。圖／寶格麗提供
寶格麗品牌大使趙露思出席寶格麗中國2023春夏配件系列預覽會。圖／寶格麗提供
寶格麗品牌大使趙露思出席寶格麗中國2023春夏配件系列預覽會。圖／寶格麗提供
寶格麗品牌大使趙露思出席寶格麗中國2023春夏配件系列預覽會。圖／寶格麗提供
寶格麗品牌大使趙露思出席寶格麗中國2023春夏配件系列預覽會。圖／寶格麗提供
BVLGARI SERPENTI FOREVER SHADES OF GOLD金色光芒手提肩背包，約15萬6,800元。圖／寶格麗提供
BVLGARI SERPENTI FOREVER SHADES OF GOLD金色光芒手提肩背包，約15萬6,800元。圖／寶格麗提供
BVLGARI SERPENTI REVERSE祖母綠色珍珠魚皮迷你手提肩背包，約91,000元。圖／寶格麗提供
BVLGARI SERPENTI REVERSE祖母綠色珍珠魚皮迷你手提肩背包，約91,000元。圖／寶格麗提供
BVLGARI SERPENTI ELLIPSE祖母綠色都會小牛皮新月包，約69,800元。圖／寶格麗提供
BVLGARI SERPENTI ELLIPSE祖母綠色都會小牛皮新月包，約69,800元。圖／寶格麗提供
BVLGARI SERPENTI EAST-WEST MAXI CHAIN艷彩紫水晶色都會小牛皮肩背包，約98,600元。圖／寶格麗提供
BVLGARI SERPENTI EAST-WEST MAXI CHAIN艷彩紫水晶色都會小牛皮肩背包，約98,600元。圖／寶格麗提供
BVLGARI SERPENTI FOREVER EAST-WEST洋紅尖晶石色小牛皮肩背包，約70,900元。圖／寶格麗提供
BVLGARI SERPENTI FOREVER EAST-WEST洋紅尖晶石色小牛皮肩背包，約70,900元。圖／寶格麗提供
BVLGARI SERPENTI COLORHAPSODY黑色六角形醋酸纖維太陽眼鏡，約15,100元。圖／寶格麗提供
BVLGARI SERPENTI COLORHAPSODY黑色六角形醋酸纖維太陽眼鏡，約15,100元。圖／寶格麗提供
寶格麗品牌全球皮件、眼鏡及配件代言人劉雯出席寶格麗中國2023春夏配件系列預覽會。圖／寶格麗提供
寶格麗品牌全球皮件、眼鏡及配件代言人劉雯出席寶格麗中國2023春夏配件系列預覽會。圖／寶格麗提供
寶格麗品牌全球皮件、眼鏡及配件代言人劉雯出席寶格麗中國2023春夏配件系列預覽會。圖／寶格麗提供
寶格麗品牌全球皮件、眼鏡及配件代言人劉雯出席寶格麗中國2023春夏配件系列預覽會。圖／寶格麗提供
BVLGARI SERPENTINE POUCH鮮豔紫水晶色小牛皮迷你手拿包，約49,500元。圖／寶格麗提供
BVLGARI SERPENTINE POUCH鮮豔紫水晶色小牛皮迷你手拿包，約49,500元。圖／寶格麗提供

品牌

延伸閱讀

相信就會有奇蹟！寶格麗獻限定吊墜及水晶包迎農曆新春

坐上去智力爆發？日店家賣10萬元「紫水晶辦公椅」 網怕爆：會先見血

影／超夢幻！台灣版冰雪奇緣 武陵農場-1.5度水晶捕夢網奇景

山下智久獻唱寶格麗 最強童顏廣末涼子與木村女兒同台

相關新聞

麥當勞大麥克改版！麵包到牛肉都不同 4款漢堡也升級

近日有網友發現，麥當勞的漢堡大小與過去有所不同，在網路上引起熱烈討論。台灣麥當勞在1月4日發布公告，表示近2年推動「漢堡...

2023台灣燈會「光源兔玩偶吸鐵燈」3隻耳朵超萌登場！Pinkoi預購

「2023年台灣燈會在台北」將於2月5日盛大展開，台北市政府與Pinkoi合作，邀請知名設計師陳普創作象徵「光」的超萌「...

萊爾富補班小確幸！期間限定「特濃咖啡」加1元多1杯

今年春節將放10天連假，因應連續假期本周六（1月7日）需要補上班，為撫慰補班族的憂鬱心情，萊爾富於1月6日至1月8日推出...

Le Creuset鐵粉準備衝 SOGO特賣會典藏鐵鍋3折到手

法國經典鍋具Le Creuset過年前夕在SOGO忠孝館推出特賣會，1月5日至1月10限時6天在12樓推出特賣，像是上萬...

在夕陽秘境盡享冬季食材豐腴之美 飛花落院暮冬菜單登場

位於台中新社的「飛花落院」，入冬後氣溫比市區再低3至5度，山區溫差變化大，常常雲霧瀰漫，冬天的夕陽像火球般豔紅；而清凜的...

網購年菜復熱有撇步！486主廚揭美味神還原技巧

農曆新年腳步接近，不少民眾加緊為圍爐做準備，486團購宅配年菜預購量較前一周翻倍成長，2023年買氣較往年熱烈，為滿足消...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。