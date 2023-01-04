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2023台灣燈會「光源兔玩偶吸鐵燈」3隻耳朵超萌登場！Pinkoi預購

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
「2023年台灣燈會在台北」將於2月5日盛大展開，台北市政府與Pinkoi合作推出超萌的「光源兔玩偶吸鐵燈」，超萌造型讓大人、小孩都融化。圖／台灣燈會、Pinkoi提供
「2023年台灣燈會在台北」將於2月5日盛大展開，台北市政府與Pinkoi合作推出超萌的「光源兔玩偶吸鐵燈」，超萌造型讓大人、小孩都融化。圖／台灣燈會、Pinkoi提供

「2023年台灣燈會在台北」將於2月5日盛大展開，台北市政府與Pinkoi合作，邀請知名設計師陳普創作象徵「光」的超萌「光源兔」，作為燈會周邊商品的設計主題，並搶先推出會發光且能吸附在肩膀上的「吸鐵兔玩偶」；同時結合燈會主題「光源台北－每個人都是城市光點」的概念，推出「新年運勢測驗」，讓民眾測測自己會成什麼光，並為2023祈求好運。

為了讓民眾沉浸於燈會饗宴，今年台灣燈會首次推出周邊商品，台北市政府邀請國內知名設計師陳普，以今年燈會主題「光源台北」為發想，為燈會打造象徵「光」的「光源兔」，透過設計師的創作，展現在地的設計能量。「光源兔」為來自未來的兔子，能夠幻化成各種光線穿梭流動在不同的場域及時空，特色為三隻耳朵，象徵了「光」字上的三筆筆畫，同時耳朵也是訊號的接收及發送器，可以接收來自世界的各種資訊，並將台北的美好傳遞到全世界。

繼造成話題的燈會限定「兔耳燈」之後，北市府與Pinkoi合作再推出絕具特色的「光源兔玩偶吸鐵燈」，超萌的玩偶造型保證融化大人跟小孩，玩偶除了結合LED燈、屁股可以閃閃發亮之外，玩偶本身還附上別針與磁鐵片，只要將磁鐵片放到衣服肩膀處，就能讓光源兔「趴」在肩膀上陪伴一起逛燈會，售價399元，可至Pinkoi「2023台灣燈會周邊商品販售專區」預購。

此外，呼應燈會主題「光源台北」每個人都是城市光點的概念，同步推出有趣的手機新年運勢測驗，透過光源兔的指引，帶領民眾到光源盆地許願，藉由旅行的選擇而測出不同的運勢結果，旅行途中的場景也融合台北市的特色，包含「台北車站」、「捷運列車」、「盆地」等，運勢結果共有星光、閃光、X光等10種答案，其中還有3款「超稀有」結果等著大家來發掘。

更多燈會周邊商品將會陸續推出，相關消息請鎖定官方授權電商通路Pinkoi「2023台灣燈會周邊商品販售專區」；本次台灣燈會開展期間，松菸及信義香堤大道也有實體商店販售多項周邊商品。

「2023年台灣燈會在台北」將於2月5日盛大展開，台北市政府與Pinkoi合作推出超萌的「光源兔玩偶吸鐵燈」，售價399元。圖／台灣燈會、Pinkoi提供
「2023年台灣燈會在台北」將於2月5日盛大展開，台北市政府與Pinkoi合作推出超萌的「光源兔玩偶吸鐵燈」，售價399元。圖／台灣燈會、Pinkoi提供
「光源兔玩偶吸鐵燈」結合LED燈，屁股可以閃閃發亮。圖／台灣燈會、Pinkoi提供
「光源兔玩偶吸鐵燈」結合LED燈，屁股可以閃閃發亮。圖／台灣燈會、Pinkoi提供
「光源兔玩偶吸鐵燈」附上別針與磁鐵片，只要將磁鐵片放到衣服肩膀處，就能讓光源兔「趴」在肩膀上陪伴一起逛燈會。圖／台灣燈會、Pinkoi提供
「光源兔玩偶吸鐵燈」附上別針與磁鐵片，只要將磁鐵片放到衣服肩膀處，就能讓光源兔「趴」在肩膀上陪伴一起逛燈會。圖／台灣燈會、Pinkoi提供
「光源兔玩偶吸鐵燈」結合LED燈，屁股可以閃閃發亮。圖／台灣燈會、Pinkoi提供
「光源兔玩偶吸鐵燈」結合LED燈，屁股可以閃閃發亮。圖／台灣燈會、Pinkoi提供
「光源兔玩偶吸鐵燈」附上別針與磁鐵片，只要將磁鐵片放到衣服肩膀處，就能讓光源兔「趴」在肩膀上陪伴一起逛燈會。圖／台灣燈會、Pinkoi提供
「光源兔玩偶吸鐵燈」附上別針與磁鐵片，只要將磁鐵片放到衣服肩膀處，就能讓光源兔「趴」在肩膀上陪伴一起逛燈會。圖／台灣燈會、Pinkoi提供
「2023年台灣燈會在台北」將於2月5日盛大展開，台北市政府與Pinkoi合作推出超萌的「光源兔玩偶吸鐵燈」，售價399元。圖／台灣燈會、Pinkoi提供
「2023年台灣燈會在台北」將於2月5日盛大展開，台北市政府與Pinkoi合作推出超萌的「光源兔玩偶吸鐵燈」，售價399元。圖／台灣燈會、Pinkoi提供
呼應燈會主題「光源台北」每個人都是城市光點的概念，同步推出有趣的手機新年運勢測驗。圖／台灣燈會、Pinkoi提供
呼應燈會主題「光源台北」每個人都是城市光點的概念，同步推出有趣的手機新年運勢測驗。圖／台灣燈會、Pinkoi提供

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