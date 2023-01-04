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夏日陽光條紋風！Rouge Hermès愛馬仕唇膏春夏限定版

聯合報／ 記者劉小川／台北即時報導
Rouge Hermès 愛馬仕唇妝系列由左至右（06、10、22）2.8g / 2,900元，三款色選帶出海濱氛圍。圖／愛馬仕提供
Rouge Hermès 愛馬仕唇妝系列由左至右（06、10、22）2.8g / 2,900元，三款色選帶出海濱氛圍。圖／愛馬仕提供

從工藝上展現奢華隨身的愛馬仕，在迎接春夏之際，Rouge Hermès愛馬仕唇妝系列推出2023春夏限定版，以品牌經典卻又嶄新亮眼的條紋元素迎接全新節氣，讓唇膏管身瞬間多了全新靈魂，3款新色調也呼應其夏日氣息，色彩溫暖，彷彿沐浴在陽光下。

愛馬仕的條紋元素，雖說為經典，卻不同世代中，卻能不斷創新，在1903年時，Rocabar條紋馬披毯的誕生，為馬具帶來時髦運動風格，當時由蘇格蘭工匠製作，特別凸顯了圖案設計，而裝飾師也在馬車上繪製色帶，彼此呼應，營造出輕盈且優雅的氣息。

1920年代，呈現出海濱度假風格，愛馬仕騎士斯金鐘，加入條紋，煥發出嶄新的夏日氛圍，之後條紋帆布縫製為沙灘包、短外套、陽傘等，甚至還有沙灘大衣等，不僅讓條紋與海洋的起伏呼應，更有著知名幾何條紋藝術家Sonia Delaunay的藝術風格。

呼應整體愜意，Rouge Hermès的2023春夏限定版，讓條紋再度有了全新面貌，躍上唇膏管身，三款限量唇彩的唇膏管由愛馬仕美妝部門產品包裝的設計師皮埃爾· 哈迪（Pierre Hardy）設計，不同顏色相間的條紋，與漆面色帶彼此對比，創造視覺衝擊，卻又帶來歡愉感與彷彿來到夏日海灘。

全新3款限定色同樣呼應陽光與海洋，22 Brun Yachting為閃耀的銅棕色，讓唇上增添光彩；06 Corail Parasol為橙粉色調，並散發出珍珠母貝的亮麗光彩；10 Beige Croisette為帶點粉紅色的米色，彷彿是夏日暮色的美好，預計2月上市。

Rouge Hermès 愛馬仕唇妝系列 2023 春夏限量版，2月1日登場。圖/愛馬仕提供
Rouge Hermès 愛馬仕唇妝系列 2023 春夏限量版，2月1日登場。圖/愛馬仕提供

愛馬仕 沙灘

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