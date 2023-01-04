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接連冷氣團發威 台南晶英推冬令進補「神湯會」

經濟日報／ 記者吳秉鍇／台南即時報導
台南晶英酒店瞄準冬季健體暖身、鍋物癮的龐大市場，於二樓中餐廳—晶英軒推出「神湯會」系列進補料理。照片／業者提供
台南晶英酒店瞄準冬季健體暖身、鍋物癮的龐大市場，於二樓中餐廳—晶英軒推出「神湯會」系列進補料理。照片／業者提供

接連冷氣團發威，台南晶英酒店瞄準冬季健體暖身、鍋物癮的龐大市場，於二樓中餐廳—晶英軒推出「神湯會」系列進補料理，由港籍行政總主廚盧偉強精心設計，透過正宗港式煲湯手法，嚴選數種優質漢方，變化出龜鹿雙饗十全羊肉爐、藥膳養生燉甲魚等六款湯品及兩種小菜，祛寒又保健。

台南晶英酒店指出，晶英軒「神湯會」系列因應冬令進補時節上市，首款龜鹿雙饗十全羊肉爐，嚴選龜鹿膠與漢方十全藥膳湯慢火燉煮，搭配溫補羊肉塊及多種新鮮有機食蔬，是款滋補強身、幫助調整體質的禦寒湯膳。

經典胡椒四寶四神湯是將飽滿的胡椒粒與傳統四神食材下鍋熬製，湯頭甘甜帶有胡椒香氣，可促進食慾大開，另搭配口感脆彈的豬肚及肉質軟嫩的排骨，下肚後補而不燥。至於藥膳川辣水煮龍虎斑需先將花椒粒下鍋煸出花椒油後，再和數種漢方食材燉成湯頭，鮮甜的龍虎斑魚肉搭配香氣四溢、麻而不辣的鍋底，讓人忍不住一口接一口。

藥膳養生燉甲魚則是將譽有強身健體美名的甲魚放血洗淨後，加入配料薑、蔥及米酒提味，全程八小時均以小火悉心慢燉，甲魚體內具有高營養價值的膠質，非常適合病後之補養的煲湯料理。

除上述的經典中式湯膳外，主廚為增加菜色多樣性，發揮新意端出異國風味肉骨茶菜肉餛飩，選用黑棗、白胡椒、當歸、枸杞、川芎等材料慢火煨煮，湯頭溫潤順口幫助促進新陳代謝，餡料則精選上等五花肉與蝦仁製成飽滿紮實餛飩，隨餐附贈香脆油條可沾湯一起食用。

大菜之外另有漢方滷味潮流滷香豬寶盤、天香回味鳳爪凍作為開胃小菜，上述佳餚皆為四人份分享，至於飯後甜點則是個人份清補涼鴿子蛋糖水，擁有豐富蛋白質的養顏聖品搭配涼補配方，生津止渴、養顏美容，為寒冷的冬天儲備能量與熱量。

晶英酒店 養生

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