寶珀、愛彼、海瑞溫斯頓情人節推薦表款 真愛大滿貫

真正在愛裡面的時光總令人魂縈夢牽。多個高級珠寶鐘表品牌包含愛彼（Audemars Piguet）、寶珀（Blancpain）、海瑞溫斯頓（Harry Winston）提前發表了2023情人節的珠寶腕表，透過面盤上的閃亮火光、或是一整串「流」過手腕的鑽石小川，捕捉戀人間目眩神迷、神魂顛倒的曼妙一瞬。

寶珀（Blancpain）的五十噚深潛器腕表，嘗試捕捉戀人間的兩小無猜：整只表款清一色的純白：從表面、橡膠表帶到陶瓷表圈，像是還到原點的純愛；但時標、Bathyscaphe的字樣則換上了淺淺的紅色，具有夜光塗料裝飾的指針也妝點了小巧愛心，像是讓愛在夜間、困難情境下也分秒轉動，1150型機芯具備時間顯示、100小時動力儲存，表款還防水300米，山上走、水裡去，讓愛相隨，全球限量99只。

喜愛鑽石的風采與驚心動魄？海瑞溫斯頓的Tête–à-Tête頂級珠寶腕表則是以鉑金打造，並再現品牌「鑽石之王」的美名：鑲嵌以近500顆圓形明亮式切工鑽石總重約18.54克拉、176顆長形切工鑽石總重約21.52克拉，讓鑽石「交織」成一條在手腕上流動的鑽石「小川」，散發出豐碩、豐收的意念，真愛無敵。

而愛彼則一次獻上兩只推薦，其中曾為女子網球天后、小威廉絲所配戴的CODE 11.59鑽表在41毫米白金表殼上鑲嵌了1085顆、總重4.99克拉的鑽石，除搭配新款4309自製機芯，鑽石閃光更宛如一次愛的大滿貫、強勢出擊；另一款同系列的CODE 11.59「星輪表」則透過三個連結、輪流指向120度分鐘刻度的「漫遊小時」轉盤，同時指示了分鐘與時鐘，整只表款並以砂金石為面盤、18K白金為表殼，再結合黑色陶瓷與品牌的4310自動上鍊機芯。愛就是團團轉，你繞著我、我繞著你，彼此互為衛星與恆星、公轉也自轉。 Tête–à-Tête頂級珠寶腕表，鑲嵌474顆圓形明亮式切工鑽石總重約18.54克拉、176顆長形切工鑽石總重約21.52克拉，價格店洽。圖／Harry Winston提供 41毫米的CODE 11.59白金鑽表共鑲嵌1085顆、總重4.99克拉的鑽石，宛如一次愛的大滿貫、強勢出擊。圖／Audemars Piguet提供 三個360度自轉的「漫遊小時」轉盤，將輪流指向面盤上半部、120度的分鐘刻度，而轉盤與分鐘刻度交會的所在，則會有轉盤上的小時數字，帶來閱讀時間的奇妙趣味。圖／Audemars Piguet提供 具有特殊星輪顯示系統的CODE 11.59「星輪表」，讓時間一如戀人般，彼此互為衛星與恆星、公轉也自轉。 圖／Audemars Piguet提供（合成圖） 具備100小時動力儲存的寶珀1150型機芯，機芯上再刻上愛心圖案。圖／Blancpain提供 Tête–à-Tête頂級珠寶腕表，像是一「條」手腕上的鑽石小河，甜美、豐碩、情意滿滿。圖／Harry Winston提供 五十噚深潛器腕表「2023年情人節」腕表，38毫米、精鋼、自動上鍊機芯、防水300米、全球限量99只，32萬1,000元。圖／Blancpain提供

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