Nespresso新年禮盒喜氣登場 經典咖啡機特價3千有找

家中已經擁有Nespresso咖啡機、每天早晨都想來一杯咖啡喚醒精神的民眾，年度囤貨還能試手氣的機會又來了！Nespresso今年再度推出喜氣洋洋的「鴻兔迎春開運咖啡禮盒」，內含精選咖啡膠囊組合、兔年好運刮刮卡、銀色隨行杯，有機會刮中價值9,900元的VERTUO NEXT尊爵款咖啡機、價值8,390元的Barista咖啡大師調理機等多項好禮，另有全系列咖啡機2,990元起、大杯美式咖啡機Vertuo Next系列首次7.4折起等多項優惠，以及與Aeroccino 3奶泡機的搭配優惠組合，快趁新年升級家中咖啡享受。

今年的「鴻兔迎春開運咖啡禮盒」外盒大方典雅，以古典印花的低調深紅搭配金邊的細緻線條，內含精選10款Original系列經典咖啡膠囊（共100顆），另有Vertuo款精選8款迷人且各具獨特香調的咖啡膠囊（共80顆），讓你每天隨心情變換不同風味。購買任一咖啡機或任2,000元以上膠囊，另可獲得限量鴻兔迎春開運紅包1組。

2022年首次在台登場的Nespresso Vertuo系列全新機型，為喜愛大杯美式咖啡的民眾帶來全新的咖啡體驗，春節期間Vertuo Next系列也祭出7.4折起折扣優惠，購買咖啡機還可享Barista咖啡大師調理機加購價7,000元、Aeroccino奶泡機加購價1,900元起的超值優惠，現萃的黑咖啡搭配濃密飽滿的奶泡，在家就能為親朋好友帶來頂級咖啡饗宴。

而經典義式咖啡Original系列機種也有優惠，應景的寶石紅Essenza mini特價2,990元；質感家居首選Lattissima One特價8,600元，一鍵輕觸即可享用柔順香濃的濃縮瑪奇朵、卡布奇諾及拿鐵瑪奇朵；專業感滿分的Creatista Plus旗艦機也有特價，16,600元一機可調製8種咖啡飲品，還能化身咖啡大師展現拉花藝術。

另外，桃園台茂新春快閃店1月5日至2月5日期間限定登場，於快閃店購買咖啡機還有台茂獨家消費滿額抽獎，有機會獲得頂級精美配件與咖啡抵用金。 鴻兔迎春開運咖啡禮盒（Original系列）內含精選10款Original系列經典咖啡膠囊，新春優惠價2,280元。圖／Nespresso提供 鴻兔迎春開運咖啡禮盒（Vertuo系列）精選8款迷人且各具獨特香調的咖啡膠囊，新春優惠價2,380元。圖／Nespresso提供

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