濾掛咖啡、咖啡豆自由配！路易莎咖啡新年禮盒5折起

國人愛喝咖啡，路易莎咖啡濾掛禮盒一直以來都是極受消費者青睞的最佳伴手禮之一。因應景氣「滯漲」的2023年農曆新春，路易莎即日起至2月5日，推出咖啡新年禮盒折上折優惠，濾掛咖啡與咖啡豆自由選、自由配，雙雙對對5折起，自由配5組以上再享88折，替消費者節省荷包。

經典濾掛組及豪華咖啡豆組，可自由選、自由配，經典濾掛組可任選四盒濾掛咖啡，總價即享5折優惠（部分商品除外）；豪華咖啡豆組，可任選四包半磅咖啡豆，總價即享75折優惠（部分商品除外）。

路易莎咖啡這次更大方推出精選綜合組，只要雙雙對對，可任選兩盒濾掛再加任選兩包半磅咖啡豆，濾掛享5折優惠、半磅豆則享75折優惠；每單筆訂單若滿5組（含）以上，總價再享88折。此外，若要加購精美禮盒包裝（1個/20元），請洽門市人員，加購並不在折扣範圍內。要注意的是，新春禮盒折扣不需要黑卡，但亦不適用黑卡2.0消費集點。

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