藏壽司「桃園大興西店」開幕9折 免費送美樂蒂提袋
來自日本的「藏壽司」，即將於1月17日再於桃園開設「桃園大興西店」，將會是台灣第49間、大桃園地區第6間分店，並將舉辦用餐9折的限時開幕優惠。另外藏壽司也針對全台11間指定門市，推出限量「美樂蒂造型飲料提袋」，讓粉絲可以直接消費滿額帶回家。
即將亮相的「藏壽司桃園大興西店」，店址鄰近風禾公園、桃園地方法院，設有205席座位，並即將於1月10日起試營運，1月17日正式開幕，乃是藏壽司在2023年開設的第一間分店。為慶祝開幕，1月10日至1月23日期間，凡參與社群活動，就可享用餐9折的限時優惠。
為迎接2023年，藏壽司於桃園大興西店、大直ATT、信義ATT、板橋中山遠百、中和橋和、三峽學成、桃園遠百、台中惠文路、台中大遠百、台南FOCUS、高雄SKM Park等11間門市，推出「美樂蒂造型飲料提袋」，可以見到美樂蒂穿著華麗和服的可愛模樣。凡於1月30日前於指定門市單筆消費滿1,200元並按讚粉絲團，就可以免費將美樂蒂造型飲料提袋帶回家，送完為止。
除此之外，藏壽司也推出期間限定的「海上珍宴」系列餐點，包括有穴子天婦羅佐甜醬油、胡麻醬油醃漬花枝等2款新品，還有香焙胡麻醬油鮪魚同步登場，每盤40元。另外1月17日起，也將推出全新新品「小鬆餅香蕉巧克力聖代」，並有巧克力千層蛋糕、比利時巧克力蛋糕、巧克力泡芙塔等甜品登場。
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