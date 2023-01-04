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FERRAGAMO刻畫赤兔之眼 農曆新年最時髦脫俗的選擇

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
兔子印花藍色真絲長方巾，19,200元。圖／FERRAGAMO提供
兔子印花藍色真絲長方巾，19,200元。圖／FERRAGAMO提供

2023年癸卯金兔年即將到來，FERRAGAMO推出農曆新春系列，巧妙結合象徵吉祥喜慶的紅色，與祥瑞靈兔的紅眼睛，透過創意總監Maximilian Davis的絕妙巧思重新詮釋、調整比例，將東方十二生肖中最為機敏、靈巧的動物融入最為摩登現代的服裝配件中，透過對傳統文化的致敬，悉心回望過去，也憧憬地看向未來。

FERRAGAMO農曆新年限定系列將設計的起點，聚焦於描繪一雙瑞兔之赤眼。專注的兔眼印花，出現在一系列不同尺寸的絲巾、T恤、襯衫、甚至包包等精緻洗鍊且富有當代感的單品上，以獨特的視角詮釋古典意象的當代魅力。

充滿新春氣氛的紅色，展現在真絲襯衫、盒褶裙、羊毛針織衫與都會外套等服飾單品上，傳遞春意融融的信號；部分單品如真絲方巾與緞帶絲巾，更巧妙運用參差對比的藍綠色撞色對比，彰顯出雪白瑞兔充滿活力的形象與鮮活靈動的紅色的眼睛，將兔子的神情傳達得惟妙惟肖。品牌經典包款如Trifolio手提包、The Studio手提包以及休閒運動鞋，也都換上象徵吉祥的紅色為主要色調，亮眼且充滿活力、更同時是FERRAGAMO最具代表性的品牌顏色。

男士兔子印花撞色針織衫，87,900元。圖／FERRAGAMO提供
男士兔子印花撞色針織衫，87,900元。圖／FERRAGAMO提供
男士鰻魚皮革紅色迷你小側背包，33,500元。圖／FERRAGAMO提供
男士鰻魚皮革紅色迷你小側背包，33,500元。圖／FERRAGAMO提供
男士鰻魚皮革紅色The Studio手提包，13萬9,000元。圖／FERRAGAMO提供
男士鰻魚皮革紅色The Studio手提包，13萬9,000元。圖／FERRAGAMO提供
女士兔眼印花短上衣，16,900元。圖／FERRAGAMO提供
女士兔眼印花短上衣，16,900元。圖／FERRAGAMO提供
男士鰻魚皮革紅色The Studio側背包，47,900元。圖／FERRAGAMO提供
男士鰻魚皮革紅色The Studio側背包，47,900元。圖／FERRAGAMO提供
兔眼印花Trifolio手提包，70,900元。圖／FERRAGAMO提供
兔眼印花Trifolio手提包，70,900元。圖／FERRAGAMO提供
FERRAGAMO 2023農曆新年限定系列兔眼印花Trifolio手提包，70,900元；兔眼印花紅白真絲長絲巾，6,900元；兔眼印花真絲方巾，16,500元。圖／FERRAGAMO提供
FERRAGAMO 2023農曆新年限定系列兔眼印花Trifolio手提包，70,900元；兔眼印花紅白真絲長絲巾，6,900元；兔眼印花真絲方巾，16,500元。圖／FERRAGAMO提供
男士兔眼印花襯衫，54,900元。圖／FERRAGAMO提供
男士兔眼印花襯衫，54,900元。圖／FERRAGAMO提供
紅色皮革The Studio手提包，78,900元。圖／FERRAGAMO提供
紅色皮革The Studio手提包，78,900元。圖／FERRAGAMO提供

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