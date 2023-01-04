支持永續不是說說而已！JINS採回收材質打造門市人員新制服

支持永續不能光說不練！來自日本的連鎖眼鏡品牌JINS為了落實2030年和2050年訂定的目標，便選用廢棄寶特瓶為原料，製作出回收纖維並織成面料，用來裁製出品牌門市新款制服外套，為保護自然資源環境盡一份心力。

還記得JINS在2022年舉辦的「廢鏡新思」活動，邀請民眾將用不到的眼鏡，送到品牌全台各門市回收，在短短數月就募集了超過一萬副。而且JINS更邀請了生態創作藝術家李翊楷發揮巧思，打造出世界首座以廢棄眼鏡為製作素材的「哥吉拉」雕塑，並在全台巡迴展出，藉此喚起眾人對於永續、環保的關心，獲得高度迴響。這座獨一無二的哥吉拉雕塑，在近期也回到了JINS的台灣總部，為其巡迴展出畫下句點，品牌總經理邱明琪也表示，2022年的「廢鏡新思」計畫只是一個開端，接下來還會推出更多具有環保概念的企劃，進一步實現企業願景。

JINS總經理邱明琪表示，2022年的「廢鏡新思」計畫只是一個開端，接下來還會推出更多具有環保概念的企劃，進一步實現企業願景。圖／JINS提供

而以回收材質製成門市人員新制服也是JINS支持永續的環節，其設計兼顧強化專業形象外，更以讓顧客感到安心與信任感為主要概念，具備具吸水、速乾效果，不僅保留服飾的機能性也兼顧環保。未來汰換下來的JINS新款制服，也將秉持永續精神，拆解、再製，變成可再利用的材料，布料會製成再生聚脂纖維，配件則會重製為汽車內裝材料，或利用熱裂解技術進行化學性處理回收，進而達成循環經濟目標。目前JINS在全台共有50家門市，第一線的銷售人員多達數百位，因此更換的制服數量不可小覷，展現企業支持永續不是說說而已。

「廢鏡新思」計畫所誕生的哥吉拉雕塑，在近期也回到了JINS的台灣總部，為其巡迴展出畫下句點。圖／JINS提供

商品推薦