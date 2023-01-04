支持永續不是說說而已！JINS採回收材質打造門市人員新制服
支持永續不能光說不練！來自日本的連鎖眼鏡品牌JINS為了落實2030年和2050年訂定的目標，便選用廢棄寶特瓶為原料，製作出回收纖維並織成面料，用來裁製出品牌門市新款制服外套，為保護自然資源環境盡一份心力。
還記得JINS在2022年舉辦的「廢鏡新思」活動，邀請民眾將用不到的眼鏡，送到品牌全台各門市回收，在短短數月就募集了超過一萬副。而且JINS更邀請了生態創作藝術家李翊楷發揮巧思，打造出世界首座以廢棄眼鏡為製作素材的「哥吉拉」雕塑，並在全台巡迴展出，藉此喚起眾人對於永續、環保的關心，獲得高度迴響。這座獨一無二的哥吉拉雕塑，在近期也回到了JINS的台灣總部，為其巡迴展出畫下句點，品牌總經理邱明琪也表示，2022年的「廢鏡新思」計畫只是一個開端，接下來還會推出更多具有環保概念的企劃，進一步實現企業願景。
而以回收材質製成門市人員新制服也是JINS支持永續的環節，其設計兼顧強化專業形象外，更以讓顧客感到安心與信任感為主要概念，具備具吸水、速乾效果，不僅保留服飾的機能性也兼顧環保。未來汰換下來的JINS新款制服，也將秉持永續精神，拆解、再製，變成可再利用的材料，布料會製成再生聚脂纖維，配件則會重製為汽車內裝材料，或利用熱裂解技術進行化學性處理回收，進而達成循環經濟目標。目前JINS在全台共有50家門市，第一線的銷售人員多達數百位，因此更換的制服數量不可小覷，展現企業支持永續不是說說而已。
✨ 殺破狼／2023年12星座整體運勢（上） 白羊感情精彩、巨蟹工作順利
✨ 殺破狼／2023年12星座整體運勢（下） 天蠍職場地位提升、摩羯脫單機會高
✨ 2023年12星座財運「最旺、最窮」排行出爐！獅子恐由富轉貧、白羊薪資有成長
✨ 2023年12星座感情運「最好、最壞」出爐！摩羯感到幸福 天蠍波動激烈
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言