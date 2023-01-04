麥當勞大麥克改版！麵包到牛肉都不同 4款漢堡也升級
近日有網友發現，麥當勞的漢堡大小與過去有所不同，在網路上引起熱烈討論。台灣麥當勞在1月4日發布公告，表示近2年推動「漢堡美味優化工程」，透過牛肉、麵包、生菜、吉事片、醬汁比例等細節調整，推出升級版的大麥克、雙層牛肉吉事堡、吉事漢堡，還有麥香雞與麥香魚，帶給民眾全新的體驗。
麥當勞指出，此次的美味優化工程包括採購全新設備，並搭配優化的烹調程序。例如增加煎爐設備的上下煎板間距，增添牛肉餅的呼吸空間；另外過去是將洋蔥丁置放在麵包上，新版的烹調手法，則是在煎製牛肉餅時趁熱撒下洋蔥丁，藉由溫度釋放天然糖份、增添甘甜風味。
除此之外，麥當勞還標榜麵包採用全新的麵團配方與製程，帶來蓬鬆軟彈的口感；生菜則是減少料理台上的儲量，以現拿現用為原則；吉事片則是增添解凍時間，以呈現微融化的最佳狀態。同時在大麥克中的「大麥克醬」也增量，讓民眾升級有感。至於「麥香雞」與「麥香魚」所使用的麵包，較舊款麵包的視覺比例拉高、表面也更有光澤，口感亦有所提昇。麥當勞表示，此次優化後的品項，自即日起於全台麥當勞同步供應中。
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