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台灣創意獲獎保證！ 設計師品牌INF、AllSaints自製音樂微電影奪影展大獎

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
金馬影帝李康生演出的時尚微電影「觀落陰 Translate」，獲得國際影展獎項肯定。圖／INF提供
金馬影帝李康生演出的時尚微電影「觀落陰 Translate」，獲得國際影展獎項肯定。圖／INF提供

台灣人才濟濟，這句話所言不假！設計師品牌INF、英倫時尚品牌AllSaints分別自創的時尚微電影「觀落陰 Translate」和「St. Lover」音樂MV都傳來好消息，紛紛在國際影展中斬獲大獎肯定，說明了好的創意能超越國界，引起共鳴。

台灣時裝設計師品牌INF在2022年推出時尚微電影「觀落陰」先在紐約時裝周期間播映過，這部由金馬影帝李康生、金馬最佳男配角納豆（林郁智）、伊林名模王思偉等演員參與演出的作品，現在更傳來好消息。榮獲包含ARFF柏林環球國際電影節觀眾票選獎、阿根廷布宜諾斯艾利斯國際獨立影展最佳劇情短片和日本東京國際微電影節最佳導演獎的肯定。「觀落陰」時尚微電影邀請曾為盧廣仲等歌手MV操刀的胡瑞財導演，電影「紅衣小女孩3」的攝影陳麒文、燈光為魏琥弦，還有旅日音樂創作家郭瑜，劇照師潘鼎文等人共同完成。片長約20分鐘，劇情周旋於陰陽界之間，以台灣傳統文化信仰作為題材，透過特殊題材點出時代推移與觀點的不同。

金馬最佳男配角納豆演出的時尚微電影「觀落陰 Translate」，獲得國際影展獎項肯定。圖／INF提供
金馬最佳男配角納豆演出的時尚微電影「觀落陰 Translate」，獲得國際影展獎項肯定。圖／INF提供

而AllSaints雖為英倫時尚品牌，但台灣行銷團隊卻在2022年9月推出時尚跨界音樂企劃，找來男星宋柏緯和女星林映唯組成Saints Child樂團，創作全新單曲「St. Lover」。不僅如此，AllSaints同時邀請知名MV導演陳映之操刀單曲音樂MV，用一場到不了的旅行與平行時空的概念視覺來呈現，受到美國洛杉磯電影節獎和洛杉磯影視獎、巴黎視劇影展青睞，奪得最佳音樂錄影帶、最佳電影攝影和最佳商業片。

AllSaints台灣團隊自製的「St. Lover」音樂MV，獲國際影展獎青睞。圖／AllSaints提供
AllSaints台灣團隊自製的「St. Lover」音樂MV，獲國際影展獎青睞。圖／AllSaints提供

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