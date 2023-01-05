年節禮盒這樣送準沒錯！金銀銅福兔迎祥禮盒奢華登場

年節禮盒想破頭，送膩了一般的過年禮盒，來送「梳禮」吧 !

「什麼？送禮送梳子？」不要懷疑，將梳子作為禮物可是有著相思、愛情、順利、以及祝福身體健康的含意呢 ! 且不分性別男女都超適合！



「金銀銅福兔迎祥禮盒」採用三種不同金屬材質梳針，奢華養髮護頭皮，禮盒包裝設計也超有質感，送禮難題還未解嗎 ? 就讓滿載誠意祝福的「梳禮」幫你傳達心意吧!



圖 / 有.設計 uDesign 提供

一把好的髮梳從梳身到梳針從設計到材質選擇都必須講究，潘朵拉的美妝盒推出「金銀銅福兔迎祥禮盒」，精選推出三款髮梳顧好妳的所有需求！梳針分別鍍上「金、銀、銅」三種貴金屬，「金髮梳」採用具有傳導功能的24K 黃金梳針，梳頭同時促進頭皮血液循環、提神醒腦；「銀髮梳」的獨家首創鍍銀梳針擁有特殊延展性能有效按摩頭皮同時抑菌；「銅髮梳」採用銅離子梳針，能減緩頭皮屑產生，同時按摩抑菌維持頭皮健康！除了梳針外，梳身使用環保德國櫸木，堅硬耐用、防靜電，彈性極佳的橡膠氣墊更增加梳髮時舒適度！



圖 / 有.設計 uDesign 提供

「金銀銅福兔迎祥禮盒」不只髮梳奢華，連禮盒設計也是充滿喜氣年味，印有兔子圖形象徵2023兔年的到來，希望帶著對未來美好的想像，一起蹦向2023！迎向新年度接收整年的好運富足，紅黑配色禮盒搭配金屬髮梳散發高級質感，這盒送出去絕對討喜令人稱讚！



圖 / 有.設計 uDesign 提供

Pandora's Beauty Box是由長期為國外打造專業髮梳的設計團隊所組成的品牌，以製造國外專業髮梳的經驗，把髮梳從工具變成一項有溫度的生活必需品，與您一同感受不同的生活體驗與質感，於有.設計平台販售 新品88折起，詳情請洽 活動專區 查詢。

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