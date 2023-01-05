SPACEFOLD 時空折疊育兒包 育兒、商務、休閒一切包辦！
正式升格新手的爸媽除了心境轉變外，也在挑戰著爸媽以往的生活習慣
SPACEFOLD™ 時空折疊育兒包是專為哺育階段量身定製的多功能包款，首創折疊 + 分層的獨家功能，讓爸媽都能輕鬆成為哺育神隊友！憑籍其多功能的設計與百搭外型，不只用於育兒，也適用於商務差旅、休閒出遊，更於嘖嘖創下483萬，超過 1368 人贊助的佳績！
有鑑於育兒時期攜帶物品總是多又雜，SPACEFOLD™ 時空折疊育兒包獨特的分層 + 折疊設計，3 秒就能讓包體空間一分為二，創造乾濕分層的收納空間，讓瓶罐及替換衣物分開置放，搭配精巧的折疊功能，全包物件尿布、奶瓶、紙巾立馬輕鬆 get！應對小寶貝突如其來的需求時， 再也不會上演東翻西找、手忙腳亂的囧境。
此外，前方大開口收納區，展開時還能當成小檯面使用，不必將包包卸下，就能快速完成泡奶及取得包內物品！ 更貼心的是，包包還提供了保溫功能，延長奶溫，呵護小寶貝嬌貴的玻璃心。
SPACEFOLD™ 時空折疊育兒包共有經典黑、橄欖灰二色，中性簡約適合各種穿搭場合，無論是爸爸或媽媽背負，百搭不違合。考量到台灣潮濕的環境，全包採用高透氣、防水、減壓材質，並選用 YKK 拉鍵及鋅合金扣件，絕對是追求質感美感兼俱的爸媽們最好的選擇！
有.設計集購限定優惠全系列81折起，讓您輕鬆優雅育兒，事半功倍！現在訂購即加贈 DL 鋅合金桌邊掛勾，詳情請上活動頁面查詢。
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