迎新年！蕭邦滑動鑽石來運轉 新希望「心」想事成
迎接象徵長壽、和平與繁榮昌盛的兔年，不妨以紅色飾品點綴、使好運常相伴隨。瑞士精品品牌蕭邦（CHOPARD）為經典雋永的設計，換上濃豔且代表吉祥的正紅色，讓隨身配戴的腕表與珠寶將好運與祝福與希望也隨時隨身。
品牌最富盛名滑動鑽石表款Happy Sport系列，在表盤的水晶玻璃內能看見璀璨的鑽石旋轉舞動，有「石/時來運轉」的吉祥寓意。新春期間配戴上擁有發財數字「8」顆滑動鑽石、搭配代表著好運的紅色珍珠母貝表盤的Happy Sport自動腕表，以符合倫理道德標準的18K玫瑰金與鑲嵌紅寶石表冠和紅色鱷魚皮表帶相呼應，讓整年滿手好運！亦有價格更為親切的半金款配滑動鑽石與紅寶石，是為自己招來各種好運的首選。
金色代表財富，紅色代表好運，靈感源自蕾絲的Precious Lace系列，在充分展現過年喜氣氛圍同時，讓新希望隨花朵綻放。珠寶的設計透過巧妙運用光線與空間捕捉蕾絲的輕盈靈動，以色澤鮮豔的紅寶石、鑽石和符合倫理道德標準的玫瑰金交織出栩栩如生的花朵，在戒指或項鍊中綻放希望。而匯聚品牌經典新型圖騰和滑動鑽石的Happy Hearts系列珠寶，有除了「石來運轉」也有心想事成的美好象徵，紅色款鑲嵌珊瑚，為全新的一年帶來好運祝福。
✨ 殺破狼／2023年12星座整體運勢（上） 白羊感情精彩、巨蟹工作順利
✨ 殺破狼／2023年12星座整體運勢（下） 天蠍職場地位提升、摩羯脫單機會高
✨ 2023年12星座財運「最旺、最窮」排行出爐！獅子恐由富轉貧、白羊薪資有成長
✨ 2023年12星座感情運「最好、最壞」出爐！摩羯感到幸福 天蠍波動激烈
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言