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迎新年！蕭邦滑動鑽石來運轉 新希望「心」想事成

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
Happy Hearts系列項鍊，18K玫瑰金項鍊鑲嵌珊瑚配2顆滑動鑽石，10萬8,000元；Happy Hearts系列手環，18K玫瑰金手環鑲嵌珊瑚與鑽石、配一顆滑動鑽石，13萬元。圖／蕭邦提供
Happy Hearts系列項鍊，18K玫瑰金項鍊鑲嵌珊瑚配2顆滑動鑽石，10萬8,000元；Happy Hearts系列手環，18K玫瑰金手環鑲嵌珊瑚與鑽石、配一顆滑動鑽石，13萬元。圖／蕭邦提供

迎接象徵長壽、和平與繁榮昌盛的兔年，不妨以紅色飾品點綴、使好運常相伴隨。瑞士精品品牌蕭邦（CHOPARD）為經典雋永的設計，換上濃豔且代表吉祥的正紅色，讓隨身配戴的腕表與珠寶將好運與祝福與希望也隨時隨身。

品牌最富盛名滑動鑽石表款Happy Sport系列，在表盤的水晶玻璃內能看見璀璨的鑽石旋轉舞動，有「石/時來運轉」的吉祥寓意。新春期間配戴上擁有發財數字「8」顆滑動鑽石、搭配代表著好運的紅色珍珠母貝表盤的Happy Sport自動腕表，以符合倫理道德標準的18K玫瑰金與鑲嵌紅寶石表冠和紅色鱷魚皮表帶相呼應，讓整年滿手好運！亦有價格更為親切的半金款配滑動鑽石與紅寶石，是為自己招來各種好運的首選。

金色代表財富，紅色代表好運，靈感源自蕾絲的Precious Lace系列，在充分展現過年喜氣氛圍同時，讓新希望隨花朵綻放。珠寶的設計透過巧妙運用光線與空間捕捉蕾絲的輕盈靈動，以色澤鮮豔的紅寶石、鑽石和符合倫理道德標準的玫瑰金交織出栩栩如生的花朵，在戒指或項鍊中綻放希望。而匯聚品牌經典新型圖騰和滑動鑽石的Happy Hearts系列珠寶，有除了「石來運轉」也有心想事成的美好象徵，紅色款鑲嵌珊瑚，為全新的一年帶來好運祝福。

Happy Hearts系列手環，18K玫瑰金手環鑲嵌珊瑚與鑽石、配一顆滑動鑽石，13萬元。圖／蕭邦提供
Happy Hearts系列手環，18K玫瑰金手環鑲嵌珊瑚與鑽石、配一顆滑動鑽石，13萬元。圖／蕭邦提供
Happy Hearts系列耳環，18K玫瑰金配2顆心型滑動鑽石，10萬8,000元。圖／蕭邦提供
Happy Hearts系列耳環，18K玫瑰金配2顆心型滑動鑽石，10萬8,000元。圖／蕭邦提供
Happy Sport自動腕表，獲公平採礦認證之18K玫瑰金和精鋼配2顆滑動鑽石和3顆滑動紅寶石，26萬5,000元。圖／蕭邦提供
Happy Sport自動腕表，獲公平採礦認證之18K玫瑰金和精鋼配2顆滑動鑽石和3顆滑動紅寶石，26萬5,000元。圖／蕭邦提供
Precious Lace系列戒指，符合倫理道德標準的18K玫瑰金鑲嵌紅寶石與鑽石，39萬3,000元。圖／蕭邦提供
Precious Lace系列戒指，符合倫理道德標準的18K玫瑰金鑲嵌紅寶石與鑽石，39萬3,000元。圖／蕭邦提供
Precious Lace系列戒指，符合倫理道德標準的18K玫瑰金鑲嵌紅寶石與鑽石，39萬3,000元。圖／蕭邦提供
Precious Lace系列戒指，符合倫理道德標準的18K玫瑰金鑲嵌紅寶石與鑽石，39萬3,000元。圖／蕭邦提供
Precious Lace系列項鍊，符合倫理道德標準的18K玫瑰金鑲嵌紅寶石與鑽石，41萬1,000元。圖／蕭邦提供
Precious Lace系列項鍊，符合倫理道德標準的18K玫瑰金鑲嵌紅寶石與鑽石，41萬1,000元。圖／蕭邦提供
Precious Lace系列項鍊，符合倫理道德標準的18K玫瑰金鑲嵌紅寶石與鑽石，41萬1,000元。圖／蕭邦提供
Precious Lace系列項鍊，符合倫理道德標準的18K玫瑰金鑲嵌紅寶石與鑽石，41萬1,000元。圖／蕭邦提供
Happy Sport 18K玫瑰金鑲鑽自動腕表，配紅色珍珠母貝面盤與8顆滑動鑽石、紅色鱷魚皮表帶，56萬元。圖／蕭邦提供
Happy Sport 18K玫瑰金鑲鑽自動腕表，配紅色珍珠母貝面盤與8顆滑動鑽石、紅色鱷魚皮表帶，56萬元。圖／蕭邦提供

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