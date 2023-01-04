看準邊境解封旅遊潮！百貨推「旅行箱」新春福袋試手氣
春節將至，不少消費者喜歡在新年買福袋試手氣，今年百貨看準國境解封旅遊潮，更以「旅行箱」當新春福箱。台中新光三越今年首推福袋及福箱兩款，每份皆有市價4000元以上的商品，最大獎為價值52.8萬元的一克拉鑽墜。台中廣三SOGO百貨也推行李箱福袋，每箱價值6800元以上。
台中新光三越首度推出雙款福袋預購，包括「邁向好運兔GO福袋」與「嚮往旅遊兔GO福箱」，分別於1月12日及1月16日10點起，於新光三越APP線上預購開搶。只要開啟APP扣skm points 100點，即可以skm pay支付1000元預購福袋，限量200袋；2000元則可預購福箱，限量300袋。
新光三越今年福袋新增「旅遊」議題，首次推出的新春福箱，22吋行李箱及台灣潮流公仔設計師「羅賓唐」設計行李吊牌，時尚、流行、藝術及實用性完美兼具。
新光三越強調，大年初一也有加碼抽，購買福袋有機會獲得價值52.8萬元的LAZARE鉑金L'eau克拉鑽墜、價值18.98萬元Bgreen BR2運動養生椅、14.84萬元的星宇航空台北到日本商務艙雙人來回機票、9.8萬元台鈴智慧電車等500個大獎。
台中廣三SOGO百貨今年福袋主題為「鴻兔年袋好運」，1月7日起持Smart Card或廣三SOGO百貨APP行動條碼，至12樓贈品處扣60點，並加購1680元即可預購，限量300份。
1月22日大年初一，可持兌換憑證至廣三SOGO百貨1樓廣場領取福箱，不僅有20吋行李箱，每箱總價值還超過6800元，有機會獲得FUJI富士運動愛騎機、喬尼亞職人濾泡咖啡機、雅詩蘭黛白金級絕世煉金花秘水凝乳、象印多功能萬用鍋等好禮。
另外，廣三SOGO福袋也加碼抽價值13.8萬元的bgreen運動養生沙發、集雅社三星衣管家蒸洗脫烘洗衣機、大地酒店丹鳳雙人套房等。
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