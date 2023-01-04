Onitsuka Tiger兔年限定鞋 虎爪紋結合毛絨絨質感 可愛到救命！

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
日本運動時尚品牌Onitsuka Tiger的兔年限定鞋款，堪稱是史上最萌，絕對能擄獲大人跟小孩的心！圖／Onitsuka Tiger提供
日本運動時尚品牌Onitsuka Tiger的兔年限定鞋款，堪稱是史上最萌，絕對能擄獲大人跟小孩的心！圖／Onitsuka Tiger提供

如果你正在找農曆新年應景鞋款，那麼日本運動時尚品牌鬼塚虎（Onitsuka Tiger）的兔年限定設計，堪稱是史上最萌，絕對能擄獲大人跟小孩的心！Onitsuka Tiger利用經典鞋型，搭配毛絨絨的材質，立即顛覆俐落風格，反而多了幾分可愛特色，使人迫不及待想要入手。

2023年生肖時序將轉換成「兔子」，對華人來說，白色而且圓滾滾的兔子很可愛，不少人也會作為寵物，一直都受到喜愛。深受漢文化圈影響的日本也有過生肖年習慣，且自古就有兔子繁衍生息，並且是傳說和童謠的題材。而兔子有象徵意機智、謹慎和技巧的寓意，連日本人的慣用語裡，也有不少與兔子相關，同時有著「事情發展順利」、「意外獲得好運」的用法。所以，Onitsuka Tiger就延續了去年推出虎年限定鞋款的傳統，在農曆新年到來之前，呈現全新兔年特別鞋款。就像是模仿白兔惹人憐愛的外型一樣，Onitsuka Tiger也讓這款鞋以暖白色經典Mexico 66款式為基礎，旁邊的招牌虎爪紋則是近年人氣最夯的奶茶色皮革製成，底下襯有白色毛絨材質，超萌設計讓人忍不住想要驚呼「好可愛！」

Onitsuka Tiger兔年限定鞋，提供了大人款之外，還推出國小學童以及幼童版本。圖／Onitsuka Tiger提供
Onitsuka Tiger兔年限定鞋，提供了大人款之外，還推出國小學童以及幼童版本。圖／Onitsuka Tiger提供

Onitsuka Tiger兔年限定鞋款，吸睛的地方不只這樣，搭配的鞋墊，既有出色的吸震效果，還呼應白兔眼睛色彩，採用充滿喜氣的大紅色，並在上面以手寫字體在左、右腳分別印刷出「20」與「23」字樣。其次，這系列鞋款，提供了大人款之外，還推出國小學童以及孩童版本，讓充滿童心的父母親也能在農曆新年間，搭配出最具話題的親子裝。而值得一提的是兔年幼童特別鞋款，不僅僅鞋側有人造毛絨裝飾，看了很療癒之外，連同鞋帶都是如泰迪熊般的短圈毛，萌度更加爆擊心臟。

Onitsuka Tiger兔年限定鞋，搭配了經過特別設計，印有「2023」字樣的大紅色鞋盒。圖／Onitsuka Tiger提供
Onitsuka Tiger兔年限定鞋，搭配了經過特別設計，印有「2023」字樣的大紅色鞋盒。圖／Onitsuka Tiger提供

Onitsuka Tiger兔年限定設計以經典Mexico 66款式為基礎，招牌虎爪紋則是奶茶色皮革製成，底下襯有白色毛絨材質。圖／Onitsuka Tiger提供
Onitsuka Tiger兔年限定設計以經典Mexico 66款式為基礎，招牌虎爪紋則是奶茶色皮革製成，底下襯有白色毛絨材質。圖／Onitsuka Tiger提供

Onitsuka Tiger兔年限定鞋幼童款，不僅僅鞋側有人造毛絨裝飾，連同鞋帶都是如泰迪熊般的短圈毛。圖／Onitsuka Tiger提供
Onitsuka Tiger兔年限定鞋幼童款，不僅僅鞋側有人造毛絨裝飾，連同鞋帶都是如泰迪熊般的短圈毛。圖／Onitsuka Tiger提供

Onitsuka Tiger兔年限定鞋款，搭配的鞋墊還呼應白兔眼睛色彩，採用大紅色為主，並在左、右腳分別印刷出「20」與「23」字樣。圖／Onitsuka Tiger提供
Onitsuka Tiger兔年限定鞋款，搭配的鞋墊還呼應白兔眼睛色彩，採用大紅色為主，並在左、右腳分別印刷出「20」與「23」字樣。圖／Onitsuka Tiger提供

Onitsuka Tiger兔年限定鞋大人款，3,880元。圖／Onitsuka Tiger提供
Onitsuka Tiger兔年限定鞋大人款，3,880元。圖／Onitsuka Tiger提供

Onitsuka Tiger兔年限定鞋孩童款，2,080元。圖／Onitsuka Tiger提供
Onitsuka Tiger兔年限定鞋孩童款，2,080元。圖／Onitsuka Tiger提供

Onitsuka Tiger兔年限定鞋幼童款，鞋墊印有標記，方便辨認左右鞋，1,980元。圖／Onitsuka Tiger提供
Onitsuka Tiger兔年限定鞋幼童款，鞋墊印有標記，方便辨認左右鞋，1,980元。圖／Onitsuka Tiger提供

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