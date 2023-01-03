必勝客「1公尺披薩」開賣！加抽「韓國5人來回機票」

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
必勝客推出的「1公尺派對巨飽盒」，今年可以變身成為迷你高爾夫球場，每套1,998元。圖／必勝客提供
必勝客推出的「1公尺派對巨飽盒」，今年可以變身成為迷你高爾夫球場，每套1,998元。圖／必勝客提供

繼2022年首度推出「1公尺派對巨飽盒」之後，必勝客再於即日起限時推出1公尺派對巨飽盒，並且將外包裝紙盒升級成為「迷你高爾夫球道」，增添派對樂趣。為了陪伴民眾開工，必勝客也於1月3日於信義區打造由20組1公尺派對巨飽盒集結而成的20公尺加長版巨飽盒，並邀請百名消費者同樂品嚐。必勝客也宣佈，2月11日前訂購，還有機會抽中韓國來回機票，1人中獎，5人同行。

必勝客所推出的「1公尺派對巨飽盒」，長度達100公分，內含有3個方形大比薩（所有經典口味皆可選擇，不含期間限定新品）、2份紙包筆管麵或飯，還有5樣人氣副食，包括BBQ烤雞(8翅8腿)、薯金幣40個、德國芝心腸8個、麻糬QQ球(巧克力)8個、黃金和風鱈魚塊8個，每組售價1,998元，全台限量2萬份。同時比薩盒可變身成迷你高爾夫球場，讓民眾以湯匙、叉子作為球桿，在餐桌上以球會友。

除了日前推出預購優惠外，2月11日前訂購1公尺派對巨飽盒，每盒就提供10組抽獎序號，有機會抽中韓國來回機票5人份，讓得獎者1人中獎、5人同行。

必勝客於信義區打造20公尺加長版巨飽盒，邀請百名民眾同享。圖／必勝客提供
必勝客於信義區打造20公尺加長版巨飽盒，邀請百名民眾同享。圖／必勝客提供

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