新年就是要紅！Dyson吹風機、造型器推「托帕石橙紅限定色」

每年農曆新年前夕Dyson頭髮護理系列都會應景推出新色，今年換上了充滿活力又超級搶眼的「托帕石橙紅期間限定色」，整支產品外觀都紅吱吱，搭配帶點神秘色彩的拜占庭紫色精緻禮盒，無論年節送禮或新春旅行出遊帶出門造型都超級喜氣！

今年Dyson Supersonic吹風機HD08與Dyson Airwrap多功能造型器HS05皆同步推出「托帕石橙紅期間限定色」款式，其中吹風機HD08搭載第九代數位馬達，運用康達效應產生強勁氣流，加上智慧溫控技術，細緻呵護髮絲與頭皮，讓秀髮在乾燥的冬季仍維持健康光澤，組合內配備「順髮吹嘴」、「造型集風吹嘴」、「柔和乾髮吹嘴」、「捲髮烘罩」及「抗毛躁吹嘴」等各類磁性配件，輕鬆解決日常吹整與造型方面的需求。

而多功能造型器HS05一機即可完成捲髮、順髮、乾髮3大任務，同樣運用「康達效應」做造型，以強勁風力取代高溫，避免讓頭皮及秀髮遭受熱所傷，搭配「全新康達抗毛躁吹髮器」、「全新升級順髮梳」、「全新升級造型髮捲」等多達6款配件，無論柔順光澤直髮、蓬鬆造型內彎或是浪漫波浪捲髮，人人都能自行在家打造出時髦髮型。

「托帕石橙紅期間限定色」Dyson Supersonic吹風機HD08與Dyson Airwrap多功能造型器HS05即日起上市，消費者可至Dyson官網或官方授權通路購買，建議售價分別為14,600元及17,600元，官網購買另附贈專用順髮梳。 Dyson Supersonic吹風機HD08「托帕石橙紅期間限定色」。圖／Dyson提供 Dyson Airwrap多功能造型器HS05「托帕石橙紅期間限定色」。圖／Dyson提供 Dyson Airwrap多功能造型器HS05「托帕石橙紅期間限定色」建議售價17,600元。圖／Dyson提供 Dyson Supersonic吹風機HD08「托帕石橙紅期間限定色」建議售價14,600元。圖／Dyson提供

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