買個洗碗機好過年 BOSCH春節大小家電全系列優惠7折起

疫情長期抗戰讓洗碗機、乾衣機，以及各式廚房家電都變得超級熱賣，歡慶吐年到來，BOSCH宣布自1月5日起至3月1日止推出「福兔迎春 鴻兔大展」新春特惠活動，針對各大家電類別祭出新年優惠，洗碗機與洗衣機指定型號8.7折起、蒸爐與烤箱指定型號合購現折16,000元、冰箱指定型號合購價現折19,000元，調理機、廚師機指定型號7折起、無線吸塵器指定型號8.7折起。並推出領先業界3大貼心服務，包括「90天滿意保證」、「免費專人到府安裝評估」、「免費220V電源處理服務」，讓民眾安心換機。

過年大煮特煮最怕善後清潔工作沒人做，8系列獨立式洗碗機SMS8ZCI00X建議售價85,000元，特惠價79,000元；6系列獨立式洗碗機SMS6HAW00X建議售價53,800元，特惠價49,800元。

冬季衣服經常曬不乾，乾衣機尤其重要，新春特惠期間購買ActiveOxygen活氧洗衣機及Heat Pump速效乾衣機，合購優惠現折11,800元，特惠價115,000元，再加贈巿價4,500元堆疊架，上下疊放有效節省居家空間。

而年夜飯料理好幫手也不能錯過BOSCH蒸爐和烤箱，新春特惠期間購買8系列嵌入式蒸爐CDG634AS0與8系列嵌入式烤箱HBG634BS1，合購優惠現折16,000元，特惠價120,000元，還可藉由Home Connect App遠端設定食譜、預熱。

熱愛在家料理、習慣一次購買大量食材的民眾，推薦一次入手BOSCH歐式對開門冰箱KAF95PW33D/KAF95PI33D與8系列沸石洗碗機SMS8ZCI00X，優惠現折34,000元，合購特惠價219,000元，再加贈價值19,800元的BOSCH超高速全營養調理機。

而小家庭則可選擇獨立式上冷藏下冷凍彩色冰箱，Vario Style可隨喜好挑選高達18種顏色門片，滿足時尚居家風格需求，活動特惠價現省3,000元，特價69,900元，還可獲得1組巿價12,000元的彩色門片，以及申請「免費220V電源處理服務」。

除舊佈新當然也不能少了吸塵器，新春期間購買BOSCH Unlimited S6輕量多功能手持無線吸塵器，特惠價12,900元，還可再獲得迷你電動刷頭、彈性夾縫吸頭、迷你夾縫吸頭3組吸頭，從家中地板到天花板、車內空間皆可一網打盡。 BOSCH Heat Pump速效乾衣機，採用「Heat Pump除溼式乾衣科技」，60度溫和乾衣有效減少衣物受損、變形，維持蓬鬆程度，55分鐘就能快速烘乾一家4口約3日的衣服量。圖／BOSCH提供 BOSCH精選8系列與6系列獨立式洗碗機推出年節優惠，整天的碗盤只需9.5公升水量，比手洗省下90%。圖／BOSCH提供 BOSCH Vario Style可更換門片彩色獨立式冰箱，可隨喜好挑選高達18種顏色門片，妝點居家新氣象。圖／BOSCH提供 BOSCH 8系列嵌入式蒸爐可同時分層料理，獨家氣流設計避免料理混味；8系列嵌入式烤箱「4D熱風」均勻烘烤無死角，透過Home Connect App還可遠端進行預熱。圖／BOSCH提供

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