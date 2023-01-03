新光三越新春卡利High 百張東京來回機票20點就可抽

新光三越一年發出給會員超過180億skm points點數，隨著點數即將在一月底到期，加上疫後解封迎來新春最大檔「金兔卡利High」將於1月5日起至2月12日登場，今年新光三越提供會員回饋與燒點商品陣容再衝上高峰，品項多出一倍之多為歷年之最，抽獎規模也大幅升級，將一口氣送出8輛百萬名車、100張東京來回機票、140張住宿券，還有日本不限航點飛行護照等大獎。

耶接新春購物採買潮，新光三越「金兔卡利High」不限日、不限店、線上線下刷卡都可以累計消費回饋，活動期間聯手11大指定銀行，推出單卡刷卡累計滿額享4％、5％、6％點數回饋，使用skm pay單筆達3,000元再加碼1%，最高7%回饋。新光三越更首度於活動檔期間，會員消費持續發放點數，1月5日至1月15日連續11天刷skm pay再享點數加倍送。

新光三越會員年度點數將於一月底到期，目前約有25億點數尚未兌換，新光三越特別規畫一系列點數回饋活動，像是扣20點可抽星宇航空日本東京單人經濟艙來回機票、共抽100張，壓軸加碼再抽日本不限航點飛行護照，共12張單人經濟艙來回機票總值超過35萬、將送出2份。扣100點可抽Tesla電動車將送出6台，扣1萬點再抽價值380萬的賓士豪華露營車1台。

另外，1月22日至1月26日過年期間，會員還可用點數抽紅包，只要扣10點有機會抽中100元、1,000元，最多1萬元電子禮券，用少少點數就能賺紅包。即日起還有一系列熱銷夯品、旅行商品、住宿旅遊、設計師紅包袋與春聯等讓會員用點數兌換。

大年初一民眾最愛買福袋、搏好運，今年新光三越除了推出初一福袋，並首度推出22吋旅行箱「福箱」讓民眾可選擇，全台共限量5千個，分別於1月10日、1月16日上午10點起在新光三越App進行北中南分波開搶。大獎包括信義新天地首獎價值195萬元的LEXUS ES 200頂級版，另有20顆鑽、20台按摩椅、7組機票、6輛機車、超過140組住宿券等福袋、福箱大獎讓會員帶回家。 扣20點skm points周周抽「星宇航空日本東京單人經濟艙來回機票」共100張。圖／新光三越提供 台中中港店福袋、福箱首獎LAZARE鉑金L’eau一克拉鑽墜價值52.8萬。圖／新光三越提供 台北信義新天地福袋、福箱首獎，價值195萬的LEXUS ES 200頂級版。圖／新光三越提供 新光三越兔年除了推出新春福袋也首度推出福箱，全台共5千個分別於1月10、1月16日上午10點起於App進行北中南分波開搶。記者江佩君／攝影

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