阿根廷球迷看過來 穿上梅西同款三星T恤延續足球狂熱
去年的卡達世界盃期間，你是否天天都為自己支持的球隊加油呢？如果是阿根廷球迷的人，肯定不會想錯過adidas為了球隊睽違36年奪冠，而特意打造的「三星」紀念T恤，日前更由傳奇球王梅西（Lionel Messi）搶先曝光，讓人重溫比賽時的激情與感動。
2022年末精彩落幕的卡達世界盃，帶給你多少的感動呢？阿根廷國家代表隊在球王梅西的領軍下，睽違36年第三度奪得冠軍，這同時也是他生涯裡第一座大力金盃。為此，官方贊助商的adidas特意推出了紀念系列服飾，使用阿根廷代表隊的淺藍與白色條紋配色概念，運用在Logo設計，並於前胸加上象徵三度奪得金盃的燙金式星狀圖騰，提供包括T恤與連帽上衣的選擇。而球王梅西在日前於阿根廷街頭現身，以英雄式凱旋而歸的遊行，也搶先穿上這款三星T恤，因此受到矚目。而adidas亦宣布在1月4日起，於全台門市與官方網站限量販售，邀請球迷們趕緊入手。
值得一提的是，這也是今年35歲，司職法甲俱樂部巴黎聖日耳曼的梅西，最後一次參與世界盃。所以adidas在阿根廷隊奪冠後，特別釋出拍攝球王梅西的影片，以人工智慧和視覺特效，在同一個時空環境呈現不同時期的他，畫面中可見有五個梅西正在足球賽場上進行傳控球，而他的背號也從第一次參加世界盃的19號，變成世界家喻戶曉的10號明星球員。帶領球迷看見為實現夢想的運動員使命，同時梅西也再度帶領阿根廷國家隊進入世界盃舞台。
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