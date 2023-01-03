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動感兔兔上手了！名士Baumatic日曆表 隱藏亮點太吸睛

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
由於具備快拆系統，表款將可在金屬、橡膠兩種表帶中，自由快速切換。圖／Baume et Mercier提供
由於具備快拆系統，表款將可在金屬、橡膠兩種表帶中，自由快速切換。圖／Baume et Mercier提供

不到一個月即將要迎接2023的農曆兔年，屬於Richemont歷峰集團旗下、瑞士鐘表品牌名士（Baume et Mercier）推出了一只全球限量的利維拉（Riviera）系列Baumatic日曆自動腕表，以動感、鮮明的中國風色彩和運動風格，遠眺動若脫兔的活力一年。

中國農曆立法的運轉以12年、12生肖為一「輪」，並搭配金木水火土的五行元素，而2023年則為水與兔的結合，是為「水兔」年。而這款利維拉（Riviera）系列Baumatic日曆自動腕表則維持了品牌經典的運動風格：42毫米的精鋼表殼具有12邊的多角度表圈，並搭配上具備瑞士天文台認證的BM131975A自動上鏈機芯，以及五日動力儲存、100公尺防水的眾多特色。

表款最搶眼的當屬表款背面、透明藍寶石水晶底蓋上的紅色兔子剪影，並搭配了金色的自動盤，頗有活躍、風生水起的聯想；但回轉到表款正面，其實在半開放式面盤中，更在八點鐘方向藏有一只兔子的雕刻圖像、唯妙唯肖。由於表款具備快拆結構，將可在無特殊工具情況下，自由替換精鋼鍊帶，或是紅色的橡膠表帶，全球限量150只，價格店洽。

名士（Baume et Mercier）利維拉（Riviera）系列Baumatic日曆自動腕表，價格店洽。圖／Baume et Mercier提供
名士（Baume et Mercier）利維拉（Riviera）系列Baumatic日曆自動腕表，價格店洽。圖／Baume et Mercier提供
透明藍寶石水晶底蓋上的紅色兔子剪影，並搭配了金色的自動盤，頗有活躍、風生水起的聯想。圖／Baume et Mercier提供
透明藍寶石水晶底蓋上的紅色兔子剪影，並搭配了金色的自動盤，頗有活躍、風生水起的聯想。圖／Baume et Mercier提供
名士以利維拉（Riviera）系列Baumatic日曆自動腕表，遠眺動若脫兔的活力一年。圖／Baume et Mercier提供
名士以利維拉（Riviera）系列Baumatic日曆自動腕表，遠眺動若脫兔的活力一年。圖／Baume et Mercier提供

瑞士 品牌 腕表

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