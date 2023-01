動感兔兔上手了！名士Baumatic日曆表 隱藏亮點太吸睛

不到一個月即將要迎接2023的農曆兔年,屬於Richemont歷峰集團旗下、瑞士鐘表品牌名士(Baume et Mercier)推出了一只全球限量的利維拉(Riviera)系列Baumatic日曆自動腕表,以動感、鮮明的中國風色彩和運動風格,遠眺動若脫兔的活力一年。

中國農曆立法的運轉以12年、12生肖為一「輪」,並搭配金木水火土的五行元素,而2023年則為水與兔的結合,是為「水兔」年。而這款利維拉(Riviera)系列Baumatic日曆自動腕表則維持了品牌經典的運動風格:42毫米的精鋼表殼具有12邊的多角度表圈,並搭配上具備瑞士天文台認證的BM131975A自動上鏈機芯,以及五日動力儲存、100公尺防水的眾多特色。

表款最搶眼的當屬表款背面、透明藍寶石水晶底蓋上的紅色兔子剪影,並搭配了金色的自動盤,頗有活躍、風生水起的聯想;但回轉到表款正面,其實在半開放式面盤中,更在八點鐘方向藏有一只兔子的雕刻圖像、唯妙唯肖。由於表款具備快拆結構,將可在無特殊工具情況下,自由替換精鋼鍊帶,或是紅色的橡膠表帶,全球限量150只,價格店洽。 名士(Baume et Mercier)利維拉(Riviera)系列Baumatic日曆自動腕表,價格店洽。圖/Baume et Mercier提供 透明藍寶石水晶底蓋上的紅色兔子剪影,並搭配了金色的自動盤,頗有活躍、風生水起的聯想。圖/Baume et Mercier提供 名士以利維拉(Riviera)系列Baumatic日曆自動腕表,遠眺動若脫兔的活力一年。圖/Baume et Mercier提供

