Dickies再攜手殿堂級暗黑系潮牌 經典招牌骷髏符號吸粉絲準備開搶！

美式工裝品牌Dickies再度與殿堂級暗黑系潮牌Mastermind JAPAN聯名系列，招牌的經典骷髏符號沒有缺席，限定在品牌工裝概念店銷售，勢必又會吸引粉絲們準時開搶！而New Balance的NB GREY形象總店則有日本設計團隊操刀的MET24系列早春服飾，透過機能面料揉合日式簡約剪裁，是最佳的城市穿搭選擇。

Dickies X Mastermind Japan聯名系列同樣以工裝元素作為靈感來源，結合暗黑系美學，使用高質感重磅平紋針織面料重新詮釋經典服裝。這系列包括了艾森豪威爾夾克、連帽及圓領上衣、T恤與休閒工裝褲等5款單品。皆運用熱轉印技術印製黑與銀色兩種反光印花，凸顯低調的奢華街頭感，Oversize剪裁設計點綴雙方品牌Logo。向來Mastermind JAPAN的服飾，最吸引人的部分就是招牌的骷髏頭符號，而且動輒都要破萬元，不過在此次與Dickies聯名後，價格卻變得親民一些，因此1月7日開賣時，相信會讓粉絲大排長龍搶入手。

NB GREY形象總店引進日本設計團隊操刀的MET24系列早春服飾，透過機能面料揉合日式簡約剪裁，是最佳城市穿搭選擇。圖／New Balance提供

去年進駐台北101的NB GREY形象總店，從店裝到引進的商品，都有別於其他的New Balance門市。其中最不能錯過的就是日本設計團隊操刀的MET24系列服飾，隨著時間更迭，品牌也上市了最新一季產品。New Balance全面進化實穿性與便利性，在MET24系列的外套上，配有Primaloft®人造羽絨，顛覆傳統機能服飾的厚重印象，更便於日常活動；部分款式更帶有收納設計，能夠透過簡單收納縮小體積，增加便攜性，更能輕鬆以備不時之需。而且這系列是專為亞洲人的身形打造，不論是合身的剪裁或Oversized版型，皆能輕易融入各種穿搭風格中。

Dickies X Mastermind Japan聯名系列以工裝元素作為靈感來源，結合暗黑系美學。圖／Dickies提供

Dickies X Mastermind Japan聯名系列圓領上衣3,180元、長褲5,580元。圖／Dickies提供

Dickies X Mastermind Japan聯名系列連帽上衣4,980元。圖／Dickies提供

NB GREY形象總店獨賣MET24系列，多款外套使用有如羊毛般，但更加親膚且保暖的Polartec®內裏。圖／New Balance提供

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