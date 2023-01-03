明起開賣搶先看！ 星巴克一口氣推出40款萌萌小兔新品

農曆新年即將到來，生肖代表「金兔」以可愛毛茸茸的模樣迎新春。星巴克1月4日起於全門市及線上門市推出一系列共40款的兔年新品，其中，最不能錯過的4款，包括新春大吉的喜氣紅色搭配以金兔作為主角，或者飾以金色描邊，或者以金色把手，彷彿帶來滿滿鴻運祝福的馬克杯、撲滿等。

可愛的小兔子們，萌萌的與家人們歡喜採購年貨，或者小憩時光，或是歪著頭的可愛模樣，都成為設計主角；若以「雙兔臨福筷架組」兩入一組的筷架，搭配馬克杯、茶壺、小碟等兔兔主角的餐具，在兔年的圍爐桌上也更具有儀式感。

吸睛小物還包括星巴克經典的提袋，有可愛俏皮的「粉兔星意零錢包」，大小兩兔圓滾滾尾巴電繡在袋上的「粉兔星意提袋」，柔和的粉色系設計都讓人備感療癒。

新的一年也特別推出「灰白編織提背袋」，柔和高雅的灰白色皮革材質，搭配同色系束口設計，袋身烙印經典女神，格紋交錯編織，也很典雅百搭。

在星座杯的部分，推出一、二月代表星座水瓶座、雙魚座，簡約霧白釉色搭配手繪的真金把手，精緻優雅，也同步於1月4日上市。

線上門市也於1月4日推出限定系列，靈感來自寒冷季節的雪花飄揚，幻化成各種唯美的冬日風景，如「灰綠雪花不鏽鋼把手杯」、「雪花虹彩不鏽鋼水瓶」等，淡雅的顏色別具含蓄優雅的冬季魅力。 星巴克2023兔年新品，可愛小兔躍上年節餐桌。圖／星巴克提供 星巴克兔年提袋新品同步上市。圖／星巴克提供 星巴克灰白編織提背袋，售價980元。圖／星巴克提供

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