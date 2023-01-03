只送不賣！摩斯「炸雞睡袋」首度登台 全台限量10個

新年換口味！摩斯漢堡自1月6日起，推出全新產品「干貝XO海老珍珠堡」、「和風蕈菇厚牛堡」等一系列新品，另外在1月28日前，還有消費滿額抽獎活動，有機會抽中旅遊金2萬元、摩斯卡儲值金8888元等不同獎項，更有機會抽中日本進口、在網路上引起話題的「MOS和風炸雞睡袋」。為迎接農曆新年，購買指定餐點，還可獲贈「摩斯金兔紅包袋」。

摩斯推出的新品中，「干貝XO海老珍珠堡」嚴選新鮮白蝦酥炸成海老天婦羅，再將3隻海老天婦羅夾入經典大麥米飯，搭配白蘿蔔絲、青生菜，並淋上以干貝為基底特製的XO醬增添風味，每份115元。1月4日至1月8日，MOS Order App也推出會員搶先購活動，干貝XO海老珍珠堡＋大杯冰紅茶，原價155元，優惠價119元。

同步發售的新品「和風蕈菇厚牛堡」，採用洋蔥與蕈菇拌炒出鮮甜滋味，再搭上牛肉排、萵苣與特製和風醬，每份105元。另外還有新登場的「綜合莓果蒟蒻冰茶」，每杯80元。以及有卡士達、紅豆、巧克力等3種口味選擇的「可頌鯛魚燒」，每份75元，套餐加購價70元。同時摩斯也針對年節贈禮，新推「摩斯曲奇餅」，有奶油原味及巧克力兩種風味，原價399元，優惠價350元，2入600元。

1月6日至1月28日期間，摩斯推出鴻兔大展喜迎春活動。單筆消費滿230元可參加二重開運活動。滿額登錄發票有機會抽中頭獎旅遊金2萬元、摩斯卡儲值金8,888元、還有摩斯紅茶88杯（以上獎項各5名）。消費含新品「干貝XO 海老珍珠堡」、「和風蕈菇厚牛堡」享2倍中獎金機會，額外加碼抽日本原裝進口的｢MOS和風炸雞睡袋」，只抽不賣，限量10名。第二重活動為滿額贈新春抽獎券，隨消費明細隨機印出，每筆發票限贈1張，有機會獲得免費餐點，人人有獎。

1月6日至1月21日除夕止，凡來店購買全時段雙人分享餐或全家餐，或完成摩斯卡單筆儲值500元（信用卡儲值不適用），即贈限量「摩斯金兔紅包袋」1組2入，數量有限、送完為止。全台門市1月22日至1月24日（初一到初三），推出「新春金兔招福」活動，凡到門市消費任意金額，即贈「一元復始招福小卡」，每店限量100份，送完為止。 兩種口味的「摩斯曲奇餅」，原價399元，優惠價350元，2入600元。圖／摩斯提供 摩斯新推出「干貝XO海老珍珠堡」、「和風蕈菇厚牛堡」。圖／摩斯提供 「可頌鯛魚燒」共有卡士達、紅豆、巧克力等3種口味，每份75元，套餐加購價70元。圖／摩斯提供

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