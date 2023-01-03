翡翠美玉解鎖2023超強運勢 林曉同超大萌熊台北展出

台灣珠寶設計師林曉同創立同名品牌，富有創意設計感的珠寶作品甚受歡迎，其中「隨玉而安」系列作品，採用亞洲人最鍾愛的溫潤玉石為素材，手法上卻能跳脫傳統玉石雕刻框架，以3D立體玉雕手工打造，可愛的小熊、青鳥、 蝴蝶結等跨界元素呈現新玉風貌。自即日起至1月31日止在台北遠百信義A13旗艦店內限時呈獻主題首展「陪伴玉熊」，聚焦以送給愛女的玩偶熊為靈感的同名珠寶系列，除了完整呈現作品的設計情感與工藝技術，更首度將微型的「登高熊」珠寶作品放大百倍，讓憨態可掬的玉熊爬上珠寶櫃，成為最受期待的許願打卡點。

現場亮點為耗時一年打造的巨型「登高熊」將原本僅20毫米左右的胸針和墜鍊放大百倍，全角度展示了3D玉雕的技術難度與設計巧思，讓收藏著可以近距離以宏觀視角感受雕塑角度線條的微妙。立體玉雕在取材與雕刻技術上都不容易，每只玉熊都需作品原尺寸放大2倍的玉石為原材，擷取其中最細緻溫潤、色澤通透的部分作為珠寶。爬梯而上的放大版登高熊不僅可愛，也有步步高升、一起探索的美好寓意。同時全新推出鑲嵌孔雀石的「如意熊」新作，以傳統吉祥器物「如意鎖珮」為靈感，熊的鼻嘴處以鑰孔的形制呈現，寓意「鎖」住平安。 品牌也正式推出線上購物平台，提供消費者更便利多元的購物管道。

喜愛傳統形制翡翠玉珠的消費者也不少，不少知名的亞洲娛樂圈名人如權志龍、王菲、舒淇等巨星都有配戴翡翠手珠串的習慣。玉世家（JADEGIA）精選綠、紅、白、紫、黑等氣韻不同的繽紛玉色，打造男女皆能配戴的風格飾物。翡翠圓珠象徵著圓融與圓滿，而由圓珠連綴而成的翡翠手珠串，則寓示了轉運的好福氣，系列翡翠手珠串，有以光素玉珠為主的款式，圓融喜氣，亦有雕飾以祥瑞圖紋的玉珠，為一年嶄新的開始注入更多的圓滿與幸運。 玉世家慈悲翡翠手珠串，搭配紫玉葫蘆，15.8~14.4毫米，82,000元。圖／玉世家提供 登高熊放大百倍爬上珠寶櫃，成為林曉同珠寶台北旗艦店主題首展的最大亮點。圖／林曉同珠寶提供 林曉同珠寶隨玉而安系列作品跳脫傳統玉石雕刻框架，採3D立體玉雕手工打造。圖／林曉同珠寶提供 玉世家慈悲墨玉手珠串，搭配翡翠葫蘆與紅翡珠，14.9~13.8毫米，88,000元。圖／玉世家提供 林曉同珠寶孔雀石新品「如意熊」呈現溫厚細膩的靈動風格，23,800元。圖／林曉同珠寶提供 玉世家紫羅蘭翡翠手珠串，10.9~10.3毫米，82,000元。圖／玉世家提供 玉世家翡翠手珠串，提供不同色彩與雕琢的翡翠珠可選，約32,800元起。圖／玉世家提供 林曉同珠寶靈感來自由傳統吉祥器物的「如意熊」，44,100元起。圖／林曉同珠寶提供

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