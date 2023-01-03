源自佛跳牆百年創始店聚春園 涵碧樓外帶每甕42,888元

本月即將迎來鴻兔年新春，日月潭涵碧樓酒店集結館內湖光軒經典功夫菜品，以及東方餐廳、九重花間日本餐廳異國料理，推出鴻兔新春「養生富貴年菜」，在家就能享用五星級饗宴，即日起至1/13日開放預訂。其中最具話題的「閩菜狀元佛跳牆」，採用正宗佛跳牆百年名店「聚春園」原始配方，每甕要價42,888元，最受頂級客青睞。

「閩菜狀元佛跳牆」皆取頂級食材，主廚先以老母雞、金華火腿、赤肉等經六小時吊湯，再將頂級食材北海道刺參、干貝、網鮑與花膠等，分別以上湯各自煨煮入味，最後再將食材兌入上湯，以荷葉覆蓋蒸熟後上桌，軟糯脆嫩又鮮美的食材，搭配琥珀清透且滑順膠潤的湯汁，絕對是一道功夫大菜。

此外，湖光軒的「紹興陳醬東坡肉」，四方如玉金黃誘人，且有紫氣東來、吉祥如玉的寓意，預約指定率也很高。「瑤柱臘味蘿蔔糕」選用埔里白玉蘿蔔中段加入瑤柱、臘肉等，增添口感與鹹香滋味，同樣有扶搖直上好彩頭的寓意。

喜歡異國風味的饕客，可考慮九重花間日本餐廳的「香魚梅汁甘露煮」，將抱卵香魚與紫蘇文火煨煮，鹹甜風味入口即化，在日本意為吉祥富貴。另外，東方餐廳推出「紅酒燉牛肉」，將USDA Prime等級牛肋條以勃根地紅酒醃漬一夜後，下鍋將牛肉表皮煎至酥脆，再放入南投時蔬燉煮，則取其鴻運當頭扭轉乾坤的美意。

涵碧樓養生富貴年菜即日開放預購至1/13，可上網查詢：

http:// bit.ly/lalucnydishes，或電洽：049-2856577。 「紅酒燉牛肉」選用USDA Prime等級牛肋條以勃根地紅酒醃漬，色香味兼具。2,100元。圖／涵碧樓提供 九重花間日本餐廳的「香魚梅汁甘露煮」，選用抱卵香魚與紫蘇煨煮，鹹甜滋味入口即化。980元。圖／涵碧樓提供 年夜飯桌上不可少的「瑤柱臘味蘿蔔糕」。750元。圖／涵碧樓提供 湖光軒招牌「紹興陳醬東坡肉」鹹香好滋味。1,520元。圖／涵碧樓提供

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