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用香檳概念調配出頂級清酒 「IWA 岩」調配版本3誕生
來自白岩酒造、因香檳的調配靈感而誕生的頂級清酒IWA 5，宣布推出第三個版本——「調配版本 3（Assemblage 3）」。品牌創始人兼釀酒師理查．吉歐法依（Richard Geoffroy），曾是香檳王 （Dom Pérignon ）第五任首席釀酒師，他揉和創新與傳統，繼「調配版本 1與2」之後，為頂級清酒IWA 5寫下新的篇章。
理查．吉歐法依表示：「由於當前疫情的限制，『調配版本 3 』是我身處在法國去進行的調配。」他同時指出：「 IWA 5 的專案計劃意味著不斷地實驗，我一邊進行、一邊持續進步。從『調配版本 1 和 2 』中學到了許多，我沿著這條非常精細的平衡線上演繹實踐著。存在感與失重感的矛盾，一直是我進行創造的樂趣。」
理查．吉歐法依的創舉，使經典清酒的整體表達方式有了改變，轉變為嗅覺和味覺間更深入的平衡。IWA 5的主要優勢關鍵在於適口性，喝起來口感精緻柔順，但香氣卻充滿活力，是甜味、苦味、酸味、辛辣感和鮮味的獨特組合，尾韻餘味縈繞，令人一飲難忘。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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