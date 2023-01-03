「潮品集」轉戰信義區餐餐滿座 澎湖海鮮每日新鮮直送

神旺大飯店因危老重建暫熄燈，館內兩大招牌陸續開出館外店，繼普諾麵包坊10月開進台北東區巷內，主打潮州菜的「潮品集」也進軍美食一級戰區台北信義區，全新的「潮品集‧潮坊」由香港料理名廚何炳木領軍，12月中旬開幕至今天天客滿，網友留言「一等就是半小時起跳」，業者認為，滿座主因，是主廚對菜品的堅持，以及每日從澎湖新鮮直送的海鮮以鮮甜攬客。

潮品集‧潮坊總經理韓邦瑛原任職於澎湖福朋喜來登，深知澎湖海鮮滋味與本島大不相同，他說，澎湖海水的鹹度比台灣近海多了3度，加上洋流影響、海產活動力強肉質更具彈性，因此滋味特別鮮甜；其中一道以澎湖Q彈小管川燙後、填以黃金泡菜與新鮮果粒，最讓人驚豔，口感鮮、層次豐，上桌形貌也美。

新餐廳保留潮品集六到七成的經典菜，再加以升級改良，例如福州炒飯升級為松露福州炒飯，另有三到四成的創新菜色；因應物價上漲及菜色升級，價格相較原潮品集約高出約一到兩成。

推薦必點菜色是70年鎮店老滷滷製的「潮洲滷鵝片」，還有主廚的思鄉菜「潮式酸菜鯽魚」。潮州有一說「無海鮮不成宴」，除了澎湖直送，餐廳入口也設置一只生鮮大魚缸，現撈鮮煮。潮州菜特有的「素菜」也是一絕，「太極素菜羹」更展現主廚細膩的做菜技巧，最後以一匙雞茸羹俐落地勾勒出太極圖樣，白綠鮮明。

餐廳裡也增添不少桌邊秀，「風沙梅膏骨」是其一。滋味豐美的腩排上桌，服務人員會在桌邊以勺盛帶有果香的白蘭地、明火溫酒，再澆淋於梅膏骨上炙燒，火焰瞬間舞動，酒肉香氣四溢，也充滿視覺驚喜。此外，各式網美系的港點也成為開幕新話題，像是色彩吸睛的「嫣紅女蔬心腸粉」、「翠綠男好蝦腸粉」，以及伸著天鵝長頸的「天鵝流沙酥」等，甫登場就已在社群掀起討論。

潮品集‧潮坊除了開放式座位，另設有6~30人包廂，包廂每人低消1,680元起。業者表示，未來也將陸續開出「潮」系列餐廳，地點與方向仍在研擬中。

潮品集‧潮坊 地址：台北市信義區松高路19號6F，新光三越信義新天地A4館 電話：02-2772-2687~8 平日中餐11:30~14:30，假日中餐11:00~14:30 平日晚餐17:30~21:30，假日晚餐 17:30~21:30

皮香酥脆肉鮮嫩的「梅膏焗肋排」，選用白蘭地以杓溫酒澆淋，五感食境秀體驗。圖／潮品集‧潮坊提供

頗有「出國登機感」的餐廳廊道。記者羅建怡／攝影

「潮品集潮坊」擁有70年鎮店老滷，其中潮州滷鵝片是許多饕客難以忘懷的好味道。圖／潮品集‧潮坊提供

澎湖泡菜小管，Q彈多汁搭配自製黃金泡菜，再加上時令蔬果，鮮甜開胃。記者羅建怡／攝影

改良版的福州炒飯，添加頂級黑松露拌炒，再以海鮮澆頭搭配，滋味大升級。記者羅建怡／攝影

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