Ani-One玩轉動漫遊1月6日三創登場 兩米高 《鏈鋸人》首度亮相

羚邦集團集結11個超人氣IP於1/6-2/6在三創生活園區1F十二立方推出2023年「Ani-One玩轉動漫遊快閃店」！首次在台亮相的兩米高《鏈鋸人》「波奇塔氣偶」不能錯過外，必拍打卡點包括《藍色監獄》中為了成為世界第一而瘋狂訓練的「最強前鋒們」、塗鴉系列《咒術迴戰》「東京咒術高專師生」、《我的英雄學院》中奮力對抗超常解放戰線「雄英高校生」等經典畫面，讓粉絲們拍好拍滿！現場推出近250款全新周邊，包含限量50條「槍之惡魔子彈純銀項鍊」等稀有精品、可以變身鏈鋸惡魔的「雙手電鋸午睡枕」、做為擺飾也賞心悅目的「波奇塔存錢筒」等實用商品。還有《排球少年!!》、《我的英雄學院》、《咒術迴戰》及《鏈鋸人》等四大熱門IP限量福袋，這時不搶更待何時？現場消費滿千元還送《鏈鋸人》、《我的英雄學院》、《BLEACH死神》及《咒術迴戰》四款限量大徽章，周周不同款。

展區外的美式漫畫風格「我的大扭蛋機台」，鮮豔色彩保證是粉絲拍照最美背景！再來和《鏈鋸人》兩米高超萌惡魔「波奇塔氣偶」合影！以潔世一為首為了成為世界第一，閉門在《藍色監獄》裡進行瘋狂訓練的「最強前鋒們」以及塗鴉系列《咒術迴戰》的虎杖悠仁、伏黑惠、釘崎野薔薇、五條悟、狗卷棘及禪院真希「東京咒術高專師生」和《我的英雄學院》中奮力對抗「超常解放戰線」的綠谷出久、爆豪勝己、麗日御茶子、轟焦凍及飯田天哉五位「雄英高校生」都在場內等著粉絲報到！還有被譽為殿堂級作品的《BLEACH死神》優哈巴哈率領的「看不見的帝國」滅卻師大軍和極力守護屍魂界的「護廷十三隊隊長」等著粉絲前來朝聖。

粉絲爆動啦！限量福袋優惠五八折起！《排球少年!!》福袋內使用雨傘新圖素的新品「雨季折傘」和印有嶋田超市看板豬的「束口背包」必收之外，快戴上「烏野球衣造型擦手巾」、飛ベ字樣「運動護腕」，和日向一起朝夢想邁進吧！《我的英雄學院》福袋內除了必收新品金屬海報組、和第六季大桌墊之外還有經典配色的「後背包」和印有四大主角立繪的「涼感毛巾」等實用商品怎能不收！！《咒術迴戰》福袋中有印著虎杖、伏黑、釘崎、五條代表圖案的「金屬鑰匙圈」及可再現漏壺頭型的「束口背包」，還有經典圖案的實用A5筆記本跟隨時可以撐開「帳」的摺疊傘，超值福袋內容咒粉們快來收集。《鏈鋸人》福袋則有超萌惡魔「驚訝波奇塔絨毛玩偶」及可吊掛在包包上隨身攜帶的淀治、帕瓦、早川秋「吊飾玩偶」和超帥的鏈鋸惡魔KV「資料夾」，想養惡魔的你絕對不能錯過。

排民必收！為粉絲遮風避雨的「雨季折疊自動傘」黑底白字低調外觀之下，內層印有烏野、音駒及稻荷崎六大人氣角色清新可愛的雨傘新圖素！12位Q版烏野角色在「壁掛鐘」上輪流提醒你準時，再也不怕遲到！有著烏野橫幅飛べ、可愛烏鴉、日向及影山三種圖樣的「保溫瓶」，讓你連喝水都超有活力！寒冬必備「烏鴉抱枕毛毯」印有滿版小烏鴉及經典飛べ字樣，還可收納成小烏鴉造型抱枕超Q。

《咒術迴戰》推出以七海建人領帶圖樣和十劃咒法為設計的「壁掛鐘」，以七點為界提醒你『非常抱歉，現在開始是加班時間』。崇拜七海哲學的你怎麼能錯過七海鉈刀意象的「側背包」，背上它讓你和七海一樣瀟灑帥氣現身街頭。喜歡詛咒之王宿儺的粉絲們，BAG TO YOU 百達遊推出一系列有著宿儺圖示搭配封印咒條的帥氣包款，「宿儺零錢包」及「宿儺側背包」，當然要大包小包一起收才是鐵粉。

《我的英雄學院》推出「第六季金屬海報組」綠谷、爆豪、轟及麗日四種款式一次滿足！同系列還有印有綠谷&爆豪、轟&麗日、職業英雄三人組等三款的「第六季金屬L夾」，英雄們的奮鬥姿勢陪你一起對抗生活中的邪惡。書桌上也少不了英雄們陪伴？綠谷、爆豪、轟及麗日四款「文具桌墊」，讓粉絲K書不孤單。隨著職業英雄和超常解放戰線間的戰爭正如火如荼的展開，推出綠谷、爆豪、轟、麗日、歐爾麥特、死柄木、渡我等多款角色杯墊，挑選喜歡的角色「吸水杯墊」在桌上展示你支持的陣營吧。

在世界盃期間被足球圈粉了嗎！八款《藍色監獄》「壓克力立牌」潔、蜂樂、凜、凪、國神、馬狼、玲王及千切等風格迥異的強力前鋒一字排開，任君挑選！同時搭配方便隨身攜帶的「壓克力鑰匙圈」，與心愛的超強前鋒們一起接受各種瘋狂挑戰吧！更推出凹凸浮雕設計可兼做桌上擺飾，實用又好看的「水釉光杯墊」和潔、蜂樂、國神及千切四人合體的帥氣金屬海報組在持續出現的新關卡中也要繼續為Z隊的大家應援加油。

《鏈鋸人》中的最萌惡魔「波奇塔存錢筒」現身，快把你的錢錢交給鏈鋸惡魔守護吧！「驚訝波奇塔絨毛玩偶」表情豐富設計，超可愛惡魔寵物你也能擁有！「波奇塔項鍊」外框立體鋸齒設計，戴上質感UPUP！還有印有編號限量50條「槍之惡魔子彈純銀項鍊」，快來幫忙早川秋回收惡魔碎片，一起對抗鎗之惡魔吧！最後不能錯過鏈鋸惡魔的電鋸、早川秋的劍及真紀真辮子為設計意象的三款設計「手環」，經典必收。

活動期間單筆消費滿千就送人氣四大IP限量徽章，包括《鏈鋸人》中的鏈鋸惡魔「波奇塔」、《我的英雄學院》的雄英高校學生們、《咒術迴戰》夏日祭典裝扮的高專師生們及《BLEACH死神》特記戰力首位黑崎一護共四款，每款限量800份！現場更備有二米高美式漫畫風格的巨型「我的大扭蛋機台」，內有《排球少年!!》、《我的英雄學院》、《咒術迴戰》、《BLEACH死神》、《遊戲人生》及《影子籃球員》等眾多IP商品，，只要300元就有機會獲得價值1080元《排球少年!!》、《咒術迴戰》及《我的英雄學院》掛壁鐘、價值990元《咒術迴戰》、《影子籃球員》、《我的英雄學院》、《遊戲人生》壓克力磚以及《咒術迴戰》及《BLEACH死神》掛軸等，超多經典必收商品，粉絲們快來試手運。

《Ani-One玩轉動漫遊快閃店》資訊 地點：三創生活園區1樓（台北市中正區市民大道三段2號） 日期：112年1月6日至112年2月6日 營業時間：11:00-21:30(1月6日當天營業時間為12:30-21:30)

排球保溫杯。圖／羚邦提供

金屬海報組。圖／羚邦提供

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