年菜、伴手禮一次搞定 LA ONE春節禮盒預購買十送一

為迎接兔年新春到來，位於高雄THOMAS CHIEN餐飲事業群旗下品牌LA ONE 門市與網店，由主理人簡天才師傅與廚藝團隊推出年節禮盒預購優惠，預購結清享買十送一或買多折多優惠（二選一）；同時也有「省工夫圍爐年菜」大補帖限量60組（門市限定），以及年菜生鮮料理包優惠九折活動。外縣市的消費者，也可以上LA ONE eshop 網店選購禮盒與年菜，同享好康。

LA ONE點心禮盒系列，不論是費南雪、達克瓦茲、蛋黃酥都深受消費大眾喜愛，更是必買伴手禮，今年春節還推出閃亮新包裝的費南雪禮盒、蛋黃酥禮盒，都是走春拜年、商務送禮好選擇；另外也推出甜甜圈禮盒系列，三款口味草莓甜甜圈、宇治抹茶甜甜圈、香草甜甜圈，不論是好友聚會，親戚團聚，都很適合用來送禮。

LA ONE各款生鮮料理包，更是省工夫圍爐年菜最佳選擇，滿漢全席裡重要的宮廷菜、圍爐必備菜色之一「大白菜紅燒獅子頭」，是簡天才師傅的口袋名單；另外非常適合冬季溫潤食補的「羊肉松子當歸雜糧湯」，是簡天才師傅將蘇格蘭傳統經典的羊肉雜糧湯，與記憶中小時候父親親自下廚煮的羊肉湯結合改良而來，很適合台灣人口味的一道佳餚。

另有「核桃木煙燻鮭魚」、「法式油封櫻桃鴨腿」、「巴沙米可風味烤豬肋排」、「米蘭燉牛膝」等多項選擇，只要輕鬆覆熱就可以辦好一桌年菜，省去要花上3天採購備料、並耗時3到4小時以上才能做好一桌菜的功夫與時間，省時方便自組年菜，絕對是上班族、家庭主婦或為人媳婦的好幫手。 LA ONE 櫻桃鴨腿。圖／LA ONE提供。 LA ONE 波特酒燉牛頰。圖／LA ONE提供。 LA ONE 達克瓦茲禮盒。圖／LA ONE提供。 LA ONE 羊肉松子當歸雜糧湯。圖／LA ONE提供。 LA ONE 核桃木煙燻鮭魚。圖／LA ONE提供。

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