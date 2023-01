年菜、伴手禮一次搞定 LA ONE春節禮盒預購買十送一

為迎接兔年新春到來,位於高雄THOMAS CHIEN餐飲事業群旗下品牌LA ONE 門市與網店,由主理人簡天才師傅與廚藝團隊推出年節禮盒預購優惠,預購結清享買十送一或買多折多優惠(二選一);同時也有「省工夫圍爐年菜」大補帖限量60組(門市限定),以及年菜生鮮料理包優惠九折活動。外縣市的消費者,也可以上LA ONE eshop 網店選購禮盒與年菜,同享好康。

LA ONE點心禮盒系列,不論是費南雪、達克瓦茲、蛋黃酥都深受消費大眾喜愛,更是必買伴手禮,今年春節還推出閃亮新包裝的費南雪禮盒、蛋黃酥禮盒,都是走春拜年、商務送禮好選擇;另外也推出甜甜圈禮盒系列,三款口味草莓甜甜圈、宇治抹茶甜甜圈、香草甜甜圈,不論是好友聚會,親戚團聚,都很適合用來送禮。

LA ONE各款生鮮料理包,更是省工夫圍爐年菜最佳選擇,滿漢全席裡重要的宮廷菜、圍爐必備菜色之一「大白菜紅燒獅子頭」,是簡天才師傅的口袋名單;另外非常適合冬季溫潤食補的「羊肉松子當歸雜糧湯」,是簡天才師傅將蘇格蘭傳統經典的羊肉雜糧湯,與記憶中小時候父親親自下廚煮的羊肉湯結合改良而來,很適合台灣人口味的一道佳餚。

另有「核桃木煙燻鮭魚」、「法式油封櫻桃鴨腿」、「巴沙米可風味烤豬肋排」、「米蘭燉牛膝」等多項選擇,只要輕鬆覆熱就可以辦好一桌年菜,省去要花上3天採購備料、並耗時3到4小時以上才能做好一桌菜的功夫與時間,省時方便自組年菜,絕對是上班族、家庭主婦或為人媳婦的好幫手。 LA ONE 櫻桃鴨腿。圖/LA ONE提供。 LA ONE 波特酒燉牛頰。圖/LA ONE提供。 LA ONE 達克瓦茲禮盒。圖/LA ONE提供。 LA ONE 羊肉松子當歸雜糧湯。圖/LA ONE提供。 LA ONE 核桃木煙燻鮭魚。圖/LA ONE提供。

