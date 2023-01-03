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年菜、伴手禮一次搞定 LA ONE春節禮盒預購買十送一

聯合報／ 記者高婉珮／即時報導
LA ONE 蛋黃酥禮盒。圖／LA ONE提供。
LA ONE 蛋黃酥禮盒。圖／LA ONE提供。

為迎接兔年新春到來，位於高雄THOMAS CHIEN餐飲事業群旗下品牌LA ONE 門市與網店，由主理人簡天才師傅與廚藝團隊推出年節禮盒預購優惠，預購結清享買十送一或買多折多優惠（二選一）；同時也有「省工夫圍爐年菜」大補帖限量60組（門市限定），以及年菜生鮮料理包優惠九折活動。外縣市的消費者，也可以上LA ONE eshop 網店選購禮盒與年菜，同享好康。

LA ONE點心禮盒系列，不論是費南雪、達克瓦茲、蛋黃酥都深受消費大眾喜愛，更是必買伴手禮，今年春節還推出閃亮新包裝的費南雪禮盒、蛋黃酥禮盒，都是走春拜年、商務送禮好選擇；另外也推出甜甜圈禮盒系列，三款口味草莓甜甜圈、宇治抹茶甜甜圈、香草甜甜圈，不論是好友聚會，親戚團聚，都很適合用來送禮。

LA ONE各款生鮮料理包，更是省工夫圍爐年菜最佳選擇，滿漢全席裡重要的宮廷菜、圍爐必備菜色之一「大白菜紅燒獅子頭」，是簡天才師傅的口袋名單；另外非常適合冬季溫潤食補的「羊肉松子當歸雜糧湯」，是簡天才師傅將蘇格蘭傳統經典的羊肉雜糧湯，與記憶中小時候父親親自下廚煮的羊肉湯結合改良而來，很適合台灣人口味的一道佳餚。

另有「核桃木煙燻鮭魚」、「法式油封櫻桃鴨腿」、「巴沙米可風味烤豬肋排」、「米蘭燉牛膝」等多項選擇，只要輕鬆覆熱就可以辦好一桌年菜，省去要花上3天採購備料、並耗時3到4小時以上才能做好一桌菜的功夫與時間，省時方便自組年菜，絕對是上班族、家庭主婦或為人媳婦的好幫手。

LA ONE 櫻桃鴨腿。圖／LA ONE提供。
LA ONE 櫻桃鴨腿。圖／LA ONE提供。
LA ONE 波特酒燉牛頰。圖／LA ONE提供。
LA ONE 波特酒燉牛頰。圖／LA ONE提供。
LA ONE 達克瓦茲禮盒。圖／LA ONE提供。
LA ONE 達克瓦茲禮盒。圖／LA ONE提供。
LA ONE 羊肉松子當歸雜糧湯。圖／LA ONE提供。
LA ONE 羊肉松子當歸雜糧湯。圖／LA ONE提供。
LA ONE 核桃木煙燻鮭魚。圖／LA ONE提供。
LA ONE 核桃木煙燻鮭魚。圖／LA ONE提供。

年菜 蛋黃酥 伴手禮 春節

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