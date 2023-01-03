快訊

涉案拒捕還受訪喊冤 方仰寧「看不下去」警告莊武能：別再放話傷警譽

經典賽／會長蔡其昌出面！張育成點頭若入選中華隊一定義不容辭

全民準備領現金 學者：「這時間點發放」刺激經濟效果最好

漢堡王「華堡2顆199」 還有「波浪地瓜條」新登場

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
漢堡王推出「2堡199」新優惠，包括華堡、辣味華堡也可享優惠。圖／漢堡王提供
漢堡王推出「2堡199」新優惠，包括華堡、辣味華堡也可享優惠。圖／漢堡王提供

迎接2023年，漢堡王自1月4日至1月17日期間，推出「2堡199元」的限時活動，包括有「華堡」、「辣味華堡」、「犇牛肉堡」等多種選擇；「水牛城系列」也將於1月4日起正式上市。另外迎來今年首個「華堡日」，活動當天除了可加贈原味小華堡外，還有機會抽中「百事可樂造型抱枕」。

漢堡王所推出的「2堡199元」活動中，共有4款漢堡可享優惠。除了首度新增「華堡／辣味華堡」之外，另外還有「犇牛肉堡」、「美式花生脆雞堡」與「雙層田園鱈魚堡」等不同選擇，均可享2堡199元，最高可享72折起。另外自1月4日起，漢堡王也將推出全新的「波浪地瓜條」，以及水牛城辣雞翅、水牛城辣味薯條、水牛城辣雞塊等限定品項。

每個月第三週的星期三，被漢堡王設定為「華堡日」。為迎接2023年首個華堡日（1月18日），1月14日至17日期間，於官網線上預訂指定華堡系列套餐，並選擇1月18日取餐，輸入活動碼「LOVEBK」，贈送「原味小華堡」1顆，加碼再抽「百事可樂造型抱枕」1個（共抽20名）。1月18日於門市出示粉絲專頁截圖，或在官網輸入「LOVEBK」，購買指定華堡系列套餐，一樣享免費小華堡1顆。另外自1月4日至31日，於門市以台新Pay付款單筆滿100元，即贈波浪地瓜條（L）即享券1份（每人限回饋乙次，限量1,800份）；即日起以悠遊付消費，單筆扣款享2%悠遊付回饋金，每月每戶回饋上限300元。

漢堡王自1月4日起，將推出「水牛城系列」餐點。圖／漢堡王提供
漢堡王自1月4日起，將推出「水牛城系列」餐點。圖／漢堡王提供

漢堡 套餐 薯條

延伸閱讀

foodpanda 1月優惠碼懶人包 麥當勞、清心福全7折 滿額最高現折460元

美味追求不讓步…KFC員工在麥當勞買薯條 網調侃：幫派挑釁現場

漲聲響起來！3品牌撐不住，仍有「這2家」苦撐不喊漲，網哀號：吃不起

漢堡王也漲了！牛肉堡調升20元 超省系列推新菜單

相關新聞

翡翠美玉解鎖2023超強運勢！林曉同超大萌熊台北展出

台灣珠寶設計師林曉同創立同名品牌，富有創意設計感的珠寶作品甚受歡迎，其中「隨玉而安」系列作品，採用亞洲人最鍾愛的溫潤玉石...

源自佛跳牆百年創始店聚春園！涵碧樓外帶每甕42,888元

本月即將迎來鴻兔年新春，日月潭涵碧樓酒店集結館內湖光軒經典功夫菜品，以及東方餐廳、九重花間日本餐廳異國料理，推出鴻兔新春...

「潮品集」轉戰信義區餐餐滿座！澎湖海鮮每日新鮮直送

神旺大飯店因危老重建暫熄燈，館內兩大招牌陸續開出館外店，繼普諾麵包坊10月開進台北東區巷內，主打潮州菜的「潮品集」也進軍...

Ani-One玩轉動漫遊1月6日三創登場 兩米高 《鏈鋸人》首度亮相

羚邦集團集結11個超人氣IP於1/6-2/6在三創生活園區1F十二立方推出2023年「Ani-One玩轉動漫遊快閃店」！...

年菜、伴手禮一次搞定 LA ONE春節禮盒預購買十送一

為迎接兔年新春到來，位於高雄THOMAS CHIEN餐飲事業群旗下品牌LA ONE 門市與網店，由主理人簡天才師傅與廚藝...

漢堡王「華堡2顆199」 還有「波浪地瓜條」新登場

迎接2023年，漢堡王自1月4日至1月17日期間，推出「2堡199元」的限時活動，包括有「華堡」、「辣味華堡」、「犇牛肉...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。