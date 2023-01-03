漢堡王「華堡2顆199」 還有「波浪地瓜條」新登場
迎接2023年，漢堡王自1月4日至1月17日期間，推出「2堡199元」的限時活動，包括有「華堡」、「辣味華堡」、「犇牛肉堡」等多種選擇；「水牛城系列」也將於1月4日起正式上市。另外迎來今年首個「華堡日」，活動當天除了可加贈原味小華堡外，還有機會抽中「百事可樂造型抱枕」。
漢堡王所推出的「2堡199元」活動中，共有4款漢堡可享優惠。除了首度新增「華堡／辣味華堡」之外，另外還有「犇牛肉堡」、「美式花生脆雞堡」與「雙層田園鱈魚堡」等不同選擇，均可享2堡199元，最高可享72折起。另外自1月4日起，漢堡王也將推出全新的「波浪地瓜條」，以及水牛城辣雞翅、水牛城辣味薯條、水牛城辣雞塊等限定品項。
每個月第三週的星期三，被漢堡王設定為「華堡日」。為迎接2023年首個華堡日（1月18日），1月14日至17日期間，於官網線上預訂指定華堡系列套餐，並選擇1月18日取餐，輸入活動碼「LOVEBK」，贈送「原味小華堡」1顆，加碼再抽「百事可樂造型抱枕」1個（共抽20名）。1月18日於門市出示粉絲專頁截圖，或在官網輸入「LOVEBK」，購買指定華堡系列套餐，一樣享免費小華堡1顆。另外自1月4日至31日，於門市以台新Pay付款單筆滿100元，即贈波浪地瓜條（L）即享券1份（每人限回饋乙次，限量1,800份）；即日起以悠遊付消費，單筆扣款享2%悠遊付回饋金，每月每戶回饋上限300元。
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