100%中獎率好狂！蘭蔻新年推刮刮卡 直接送飛東京玩耍
新的一年剛開始，買保養品也能抽中東京雙人來回機票！蘭蔻即日起至1月31日，推出「兔BEAUTIFUL新年慶」，只要夠買任一件超未來肌因系列產品，或是消費滿額，就送黑兔或金兔刮刮卡，100%有獎，最大獎分別有東京雙人來回家票，以及iPhone 14 Pro。
蘭蔻為給大家滿滿節慶儀式感，送上兔年刮刮卡，1月31日前到全台專櫃購買任一件超未來肌因系列產品，送黑兔刮刮卡，且可累計贈送，或是靠櫃消費滿6千元，送金兔刮刮卡，同樣可以累計贈送，還能跟滿額禮一起累計贈送。
黑兔刮刮卡最大獎為iPhone 14 Pro，第二獎直接送出小黑瓶1年份，且張張有獎；金兔刮刮卡最大獎為東京機票，二獎直接送出正貨產品，如價值7,200元的絕對完美黃金玫瑰修護乳霜30ml，其他還有果汁機、空氣清淨機等好禮。
另外還推出4組優惠組，涵蓋最熱賣的四系列商品，包括小黑瓶超未來肌因賦活露、極光水超極光活粹晶露、零粉感粉底系列與絕對完美黃金玫瑰修護乳霜等。
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