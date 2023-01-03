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化身人形兔兔！ Lulu黃路梓茵賣萌大曬GUCCI限定兔系列

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
Lulu黃路梓茵自評今日造型「潮～～可愛的！」，並認為走春就是要以正色穿搭，從7歲到70歲都合適。記者沈昱嘉／攝影（合成圖）
Lulu黃路梓茵自評今日造型「潮～～可愛的！」，並認為走春就是要以正色穿搭，從7歲到70歲都合適。記者沈昱嘉／攝影（合成圖）

少有一種生肖動物如兔子一般，既然能展現文靜、優雅的沈穩，又富有動感、躍躍欲試的爆發活力。古馳（GUCCI）為迎接即將來臨的生肖兔年，今日於台北101專賣店中發表了「兔年主題限定系列」，全系列囊括了普普風、塗鴉風、花卉風三種風格，再邀請Lulu黃路梓茵出席站台、大玩「人格（風格）分裂」。

Lulu黃路梓茵今日全身粉紅、橘色造型，並大筆YA手勢、宛如化身人形兔兔。記者沈昱嘉／攝影
Lulu黃路梓茵今日全身粉紅、橘色造型，並大筆YA手勢、宛如化身人形兔兔。記者沈昱嘉／攝影
除了白色包款、粉紅色襪子，Lulu黃路梓茵並以愛心、兔子髮飾造型，可愛無敵。記者沈昱嘉／攝影
除了白色包款、粉紅色襪子，Lulu黃路梓茵並以愛心、兔子髮飾造型，可愛無敵。記者沈昱嘉／攝影

今天一身粉紅與橘色登場的Lulu黃路梓茵宛如化身超可愛人形兔兔，她除了自評今日造型「潮～～可愛的！」並認為走春就是要以正色穿搭，像是今日以粉紅、橘色搭配，是無論7歲到70歲都合適的活力走春造型，並認為正色也很合適於男性，會帶給人很有氣勢、很有能量的正面印象。

本次的GUCCI「兔年主題限定系列」包含包款、男女服裝、鞋款與飾品。法文Dans Le Vert翻譯為英文可為In the Green，象徵整個系列處於春日、奔放生機的情境中，同時Dans Le Vert的字樣也以刺繡形式出現在單寧背心夾克、或是普普風的幾何單字拼圖中。開襟的中性毛衣部分具有可愛的刺繡兔子，或以幾何色塊拼接的普普風設計；粉紅色高跟鞋以皮革編織「結」成兔子雙耳，另有綠色的低跟設計，造型搶眼。

為迎接即將來臨的生肖兔年，GUCCI巧妙融合普普風、塗鴉風、花卉風三種風格，推出「兔年主題限定系列」並在台北101專門店中店展示。圖／GUCCI提供
為迎接即將來臨的生肖兔年，GUCCI巧妙融合普普風、塗鴉風、花卉風三種風格，推出「兔年主題限定系列」並在台北101專門店中店展示。圖／GUCCI提供

為迎接即將來臨的生肖兔年，GUCCI巧妙融合普普風、塗鴉風、花卉風三種風格，推出「兔年主題限定系列」。圖／GUCCI提供（合成圖）
為迎接即將來臨的生肖兔年，GUCCI巧妙融合普普風、塗鴉風、花卉風三種風格，推出「兔年主題限定系列」。圖／GUCCI提供（合成圖）

單品部分亮點則有品牌經典的Horsebit 1955肩背包，以馬銜鍊結合GUCCI的綠紅綠並大玩跳色設計，肩背帶並多附一條藍紅藍款式，可自由變換；而誇張的幾何圖案、跳色、花卉圖案並融入了男女裝設計，也像是預告2023春日的來到，繽紛而高彩。同時手表也推出系列特殊設計：將拼接的幾何普普風色塊中藏入兔子、巴黎釘紋時標，以及象徵GUCCI的首字母G。

該系列形象廣告「Gucci Celebrates the Year of the Rabbit」是由Max Siedentopf掌鏡與兔子相伴的模特兒們在斑斕的花田中呈現了嬉皮風格，或沈靜或嬉戲，而配樂則搭配了Jefferson Airplane在1967年的迷幻金曲〈White Rabbit〉，並可在GUCCI官方Youtube頻道中觀賞，全系列商品則已於GUCCI 台北101專門店中以店中店形式呈現，直至2月5日（日）為止。

新年系列印花腕表，價格店洽。圖／GUCCI提供
新年系列印花腕表，價格店洽。圖／GUCCI提供
新年系列LOGO腰帶，55,600元。圖／GUCCI提供
新年系列LOGO腰帶，55,600元。圖／GUCCI提供
年系列皮革壓紋拼接迷你肩背包，76,100元。圖／GUCCI提供
年系列皮革壓紋拼接迷你肩背包，76,100元。圖／GUCCI提供
新年系列中型後背包，10萬800元。圖／GUCCI提供
新年系列中型後背包，10萬800元。圖／GUCCI提供
新年系列手提撞色圓餅包，25萬1,000元。圖／GUCCI提供
新年系列手提撞色圓餅包，25萬1,000元。圖／GUCCI提供
新年系列女士低跟鞋，30,900元。圖／GUCCI提供
新年系列女士低跟鞋，30,900元。圖／GUCCI提供
Horsebit 1955新年系列迷你包，10萬9,100元。圖／GUCCI提供
Horsebit 1955新年系列迷你包，10萬9,100元。圖／GUCCI提供
新年系列印花表，35,000元。圖／GUCCI提供
新年系列印花表，35,000元。圖／GUCCI提供

台北101 Gucci 黃路梓茵

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