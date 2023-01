化身人形兔兔！ Lulu黃路梓茵賣萌大曬GUCCI限定兔系列

少有一種生肖動物如兔子一般,既然能展現文靜、優雅的沈穩,又富有動感、躍躍欲試的爆發活力。古馳(GUCCI)為迎接即將來臨的生肖兔年,今日於台北101專賣店中發表了「兔年主題限定系列」,全系列囊括了普普風、塗鴉風、花卉風三種風格,再邀請Lulu黃路梓茵出席站台、大玩「人格(風格)分裂」。

Lulu黃路梓茵今日全身粉紅、橘色造型,並大筆YA手勢、宛如化身人形兔兔。記者沈昱嘉/攝影 除了白色包款、粉紅色襪子,Lulu黃路梓茵並以愛心、兔子髮飾造型,可愛無敵。記者沈昱嘉/攝影

今天一身粉紅與橘色登場的Lulu黃路梓茵宛如化身超可愛人形兔兔,她除了自評今日造型「潮~~可愛的!」並認為走春就是要以正色穿搭,像是今日以粉紅、橘色搭配,是無論7歲到70歲都合適的活力走春造型,並認為正色也很合適於男性,會帶給人很有氣勢、很有能量的正面印象。

本次的GUCCI「兔年主題限定系列」包含包款、男女服裝、鞋款與飾品。法文Dans Le Vert翻譯為英文可為In the Green,象徵整個系列處於春日、奔放生機的情境中,同時Dans Le Vert的字樣也以刺繡形式出現在單寧背心夾克、或是普普風的幾何單字拼圖中。開襟的中性毛衣部分具有可愛的刺繡兔子,或以幾何色塊拼接的普普風設計;粉紅色高跟鞋以皮革編織「結」成兔子雙耳,另有綠色的低跟設計,造型搶眼。

為迎接即將來臨的生肖兔年,GUCCI巧妙融合普普風、塗鴉風、花卉風三種風格,推出「兔年主題限定系列」並在台北101專門店中店展示。圖/GUCCI提供

為迎接即將來臨的生肖兔年,GUCCI巧妙融合普普風、塗鴉風、花卉風三種風格,推出「兔年主題限定系列」。圖/GUCCI提供(合成圖)

單品部分亮點則有品牌經典的Horsebit 1955肩背包,以馬銜鍊結合GUCCI的綠紅綠並大玩跳色設計,肩背帶並多附一條藍紅藍款式,可自由變換;而誇張的幾何圖案、跳色、花卉圖案並融入了男女裝設計,也像是預告2023春日的來到,繽紛而高彩。同時手表也推出系列特殊設計:將拼接的幾何普普風色塊中藏入兔子、巴黎釘紋時標,以及象徵GUCCI的首字母G。

該系列形象廣告「Gucci Celebrates the Year of the Rabbit」是由Max Siedentopf掌鏡與兔子相伴的模特兒們在斑斕的花田中呈現了嬉皮風格,或沈靜或嬉戲,而配樂則搭配了Jefferson Airplane在1967年的迷幻金曲〈White Rabbit〉,並可在GUCCI官方Youtube頻道中觀賞,全系列商品則已於GUCCI 台北101專門店中以店中店形式呈現,直至2月5日(日)為止。 新年系列印花腕表,價格店洽。圖/GUCCI提供 新年系列LOGO腰帶,55,600元。圖/GUCCI提供 年系列皮革壓紋拼接迷你肩背包,76,100元。圖/GUCCI提供 新年系列中型後背包,10萬800元。圖/GUCCI提供 新年系列手提撞色圓餅包,25萬1,000元。圖/GUCCI提供 新年系列女士低跟鞋,30,900元。圖/GUCCI提供 Horsebit 1955新年系列迷你包,10萬9,100元。圖/GUCCI提供 新年系列印花表,35,000元。圖/GUCCI提供

