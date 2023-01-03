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中華郵政111年郵票冊5日開賣 隨冊贈iPhone等獎刮刮卡

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
中華郵政公司將於1月5日發行「111年郵票冊」精裝本及活頁本。圖／中華郵政提供
中華郵政公司將於1月5日發行「111年郵票冊」精裝本及活頁本。圖／中華郵政提供

中華郵政公司將於1月5日發行「111年郵票冊」精裝本及活頁本，每冊1400元，內容包含111年發行的特種、紀念及常用郵票共18套，另附贈加印相同流水編號的新年郵票小全張樣張、賀歲版及台灣古蹟郵票(111年版)珍藏版各1張等贈品，4月29日前購買還送刮刮卡1張，內含iPhone 14 Pro Max 1TB、全聯禮券1萬5000元等獎項。

中華郵政表示，精裝本郵票冊呼應虎年主題，冊匣及冊身封面設計以刺繡作品為設計元素，運用花團錦簇意象代表喜慶豐收的一年；猛虎出閘般的威凜氣勢，象徵掃除陰霾的旺盛能量，並融合郵票造型與郵戳圖案設計，營造「福虎生風，錦繡華年」的意涵。郵票及小全張圖案均以原寸彩色印製，上貼雙層透明護郵膠片，方便集郵人士自行插置保存。

中華郵政指出，活頁本郵票冊冊夾為暗紅色充皮紙裱膠套壓護角及燙金文字，另附暗紅色加霧面處理立體紙匣、活頁集郵卡及燙金簡目卡共21張 (含護卡套)。

中華郵政也說，中華郵政公司1月5日至4月29日舉辦「111年郵票冊刮獎促銷回饋活動」，凡購買111年郵票冊，隨冊附送刮刮卡1張， 兌獎期限至6月30日，獎項有 iPhone 14 Pro Max 1TB、鴻兔大展金鑄錠•銀鑄錠•銅章典藏組、全聯禮券1萬5000元、Panasonic全自動美式咖啡機及多款集郵票(商)品等，民眾可至各地郵局及郵政博物館洽購，或至「中華郵政集郵電子商城」(https://stamp.post.gov.tw)訂購。

中華郵政 禮券

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