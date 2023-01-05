【極藝珍釀專題】皇家禮炮以王者之姿再創輝煌 為年節獻上尊寵盛待

※ 未滿18歲禁止飲酒，飲酒過量害人害己，酒後不開車，安全有保障。

「威士忌之王」皇家禮炮Royal Salute不僅是藏家年節送禮的首選，更是許多行家歲末歡聚指定飲用酒款。在邁入70年之際推出的兩款禮盒，美得讓人屏息，具有史詩般的磅礴詩意。 圖／皇家禮炮 提供

只有經典才能登峰造極，再創輝煌。「威士忌之王」皇家禮炮Royal Salute不僅是藏家年節送禮的首選，更是許多行家歲末歡聚指定飲用酒款。皇家禮炮在邁入70年之際所推出的「21年金玉滿堂年節限定版」、「 23年福爾摩沙第二代年節限定版」禮盒，以凝鍊時光之姿，將深沈的文化底蘊、美學內涵納入，打開禮盒，便如同見證「威士忌之王」史詩般磅礴的極盛繁華。

從古至今，農曆新年一直是華人團圓歡聚、送禮作客的盛大節日。在這個萬家同慶的好日子，更需要端出珍釀來凝聚情意。皇家禮炮創立自1953年，以悉心釀造的酒液來祝賀英國女皇伊麗莎白登基，且堅持採用21年以上的醇順酒液來調和，所創造出的高年份極品珍釀，以劃時代的王者之姿，高踞威士忌界難以超越的王者之巔，最為適合情意隆重的年節氣氛。

金玉滿堂年節限定！美滿喜慶非凡之作

皇家禮炮在這個細數今年豐收、展望來年願景的歡騰新年，推出「21年金玉滿堂年節限定版」為張燈結綵的年節時光增添繽紛喜氣。外盒上，紅色的喜慶設計的高貴且出眾，一旁優雅擺動的金魚取其諧音討個「金玉滿堂」的好盼頭，吉祥話乃蘊藏中國幾千年的文化，被其運用地不留痕跡、十分精緻高雅，而霸氣的金色獅王、藍色祥龍靈躍中西合映，盡顯華麗富含真摯情意，一擺上桌便是富麗堂皇之景，豔壓四座，送禮更是上上首選。

「21年金玉滿堂年節限定版」從亮相即令人驚艷，紅色的高貴被發揮地淋漓盡致，一旁優雅擺動的金魚有著金玉（魚）滿堂的好寓意，一擺上桌便是富麗堂皇之景，豔壓四座。 圖／皇家禮炮 提供

打開禮盒，「皇家禮炮21年調和威士忌」即是誕生於1953年為祝賀英國女皇伊麗莎白登基打造的酒款，靈感來源自英國皇室著名的21響炮儀式。然而王者毫不畏懼時間長河，在歷經時光掏洗「皇家禮炮21年調和威士忌」仍是世界上最暢銷的蘇格蘭威士忌。一入口，新鮮的梨香緊緊引領著甜橙果醬的甘美，飽滿且芬芳四溢，而後淡雅的煙燻尾韻交纏著香甜的水果氣息，柔長深遠，猶如朦朧清晨中的悠然詩意，果然是「威士忌之王」打造的稀世佳釀，每口都是完美饗宴。

紫氣尊榮再創巔峰！福爾摩沙限定代表之作

新年的歡騰與令人期盼，來自於親朋好友間的濃厚情誼，為了彰顯這樣的不凡時刻，皇家禮炮延續「23年福爾摩沙第一代年節限定版」之高貴尊榮，「23年福爾摩沙第二代年節限定版」則又添上山間林野的沁涼氣息和台灣豐饒的物種之美，外盒上東方古典筆觸、西方精彩摹物技法彼此碰撞卻交融出前所未見的桃源盛世，讓人不禁猜想，或許這就是16世紀的葡萄牙水手初見台灣驚呼「福爾摩沙」時，所看到的美妙景緻。

「 23年福爾摩沙第二代年節限定版」承襲第一代的高貴尊榮，更添上山間林野的沁涼氣息和台灣豐饒的物種之美。 圖／皇家禮炮 提供

如此蘊含中西美學和文化底蘊的設計，能在觥籌交錯的談笑時光增添話題，頗有解謎的意趣。其中，豐腴的紅錦鯉猶如將跳出外盒般的靈動，富有吉祥長壽的寓意。2023年為兔年，兔在東方稱「卯兔」代表春意盎然；西方的兔子則象徵生生不息的生命力，正巧對應上此景生機勃勃的模樣。而一旁有台灣國鳥之稱的台灣藍鵲振翅高飛，恣意遨遊在台灣好山好水間，磅礴且生意盎然，如同皇家禮炮即將邁入70週年仍以一款款威士忌創造出前所未有的嶄新格局，高踞威士忌王者之位，創造力豐沛、傲視群雄。

皇家禮炮23年榮獲ISC 2022國際烈酒競賽金獎殊榮，也是全球唯一擁有台灣DNA的蘇格蘭威士忌，是首席調酒師 Sandy Hyslop以台灣東方美人茶為靈感打造。 圖／皇家禮炮 提供

盒內的「皇家禮炮23年調和威士忌」猶如低調的貴族，是全球唯一擁有台灣DNA的蘇格蘭威士忌，更榮獲ISC 2022國際烈酒競賽金獎殊榮。一入口，圓潤多汁的熱帶水果香氣交織著龍眼乾成熟的香氣，蜂蜜和太妃糖的香甜氣息緊接著如東方美人茶的悠長氣韻，尾韻細緻且深遠。是皇家禮炮全球首席調酒師 Sandy Hyslop以台灣東方美人茶的高雅香氣悉心打造，深富層次緩緩綻放，是點亮歡聚時光、值得讓人一品再品的絕妙佳釀。

農曆新年將至，皇家禮炮以優雅酒禮邀請行家們完美銜接瑞兔年，無論是年末歡聚、拜年賀禮都能彰顯情意。凡農曆年前購買「21年金玉滿堂年節限定版」即可獲得「皇家禮炮金玉滿堂」提袋乙只；另購買「23年福爾摩沙第二代年節限定版」也可獲得「皇室風範」提袋乙只，把握機會品飲皇家禮炮令人驚豔的馥郁醇順、再創顛峰的美學設計。

皇家禮炮 21年金玉滿堂年節限定版。 圖／皇家禮炮 提供

酒款：同皇家禮炮21年調和蘇格蘭威士忌酒瓶：紅色瓶裝，並搭配年節酒標設計容量：700ml紙袋：1:1 隨箱附贈 （限定農曆年前購買）價格：NT$ 3,280 元

皇家禮炮 23年福爾摩沙第二代年節限定版。 圖／皇家禮炮 提供

酒款：同皇家禮炮23年調和蘇格蘭威士忌酒瓶：紫色瓶裝，並搭配年節酒標設計容量：700ml紙袋：1:1 隨箱附贈 （限定農曆年前購買）價格： NT$ 4,280 元

※ 未滿18歲禁止飲酒，飲酒過量害人害己，酒後不開車，安全有保障。

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