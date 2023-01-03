foodpanda 1月優惠碼懶人包 麥當勞、清心福全7折 滿額最高現折460元
農曆春節前夕要辦年貨、大掃除有夠忙，foodpanda提前推出2大迎新春活動，從月初就要讓消費者感受滿滿春節氣氛，讓大家吃美食、買雜貨都靠foodpanda送。其中「foodpanda紅包發發發」活動提供指定消費者專屬優惠碼，把各種親戚稱謂都變成折扣碼，滿額最高有機會現折460元；另外，「看到人要叫～foodpanda送～」大肆翻玩諧音創意，將長輩稱謂與美食品牌結合，集結年節聚餐最夯的麥當勞、搖滾披薩PizzaRock、清心福全、漢堡王等超夯餐廳指定餐點可享7折優惠，生鮮雜貨、pandamart熊貓超市滿額享最高8折優惠，享受優惠也能樂趣十足。活動期間訂閱pandapro會員再送超多優惠券，新春採購別錯過。
即日起至1月31日，指定消費者訂購美食外送滿449元，輸入優惠碼「爸爸給紅包」享現折90元優惠；滿499元，輸入優惠碼「媽媽給紅包」享現折100元優惠；滿649元，輸入優惠碼「外婆給紅包」享現折130元優惠；滿699元，輸入優惠碼「爺爺給紅包」享現折140元優惠，以上優惠每人各可用2次。
即日起至1月31日，指定消費者訂購美食外送滿949元，輸入優惠碼「姐姐給紅包」享現折220元優惠；滿999元，輸入優惠碼「堂叔給紅包」享現折230元優惠，以上優惠每人各可用5次。即日起至1月31日，指定消費者訂購美食外送滿1,849元，輸入優惠碼「舅舅給紅包」享現折450元優惠；滿1,899元，輸入優惠碼「姑媽給紅包」享現折460元優惠，以上優惠每人各可用10次。
1月6日至1月27日，訂購搖滾披薩PizzaRock指定商品輸入優惠碼「薄薄伯母」享7折優惠，最高折抵160元；訂購清心福全椰果奶茶，輸入優惠碼「椰椰奶奶」享7折優惠，最高折抵25元；訂購三媽臭臭鍋或胖老爹美式炸雞，輸入優惠碼「媽媽爹爹」享8折優惠，最高折抵120元。1月11日至1月31日，訂購麥當勞指定套餐輸入優惠碼「薯薯嬸嬸」享7折優惠，最高折抵85元，每人可用1次。1月12日至2月13日，訂購漢堡王指定套餐輸入優惠碼「魚額堡滿」享7折優惠。另外，指定日期訂購必勝客、肯德基滿額輸入指定優惠碼，現折50元。
即日起至1月20日，指定消費者訂購生鮮雜貨指定商店滿599元，輸入優惠碼「補貨補到兔」享8.5折優惠，最高折抵250元；滿1,299元，輸入優惠碼「購物購到兔」享8折優惠，最高折抵500元，每人各可用1次。
即日起至1月20日，訂購pandamart熊貓超市指定分店滿599元，輸入優惠碼「兔年熊吉祥」享8折優惠，最高折抵250元；滿599元，輸入優惠碼「兔年熊吉利」享8.5折優惠，最高折抵250元；滿1,299元，輸入優惠碼「兔年熊好運」享8折優惠，最高折抵500元，每人各可用1次。
另外，即日起至1月31日，JCB信用卡獨家推全平台訂購滿300元，輸入優惠碼「PSJCB301享現折100元優惠；中國信託LINE Pay卡獨家推全平台訂購滿200元，輸入優惠碼「PSCTBC301」享8.8折優惠，最高折抵50元；每日上午5：30至11：00全平台訂購滿100元，輸入優惠碼「PSCTBCE301」享8.5折優惠，最高折抵50元，以上優惠每人各可用1次。
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