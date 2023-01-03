全亞洲瘋拍賣！香港總部藝廊展示空間加碼投資全面升級
亞洲拍賣市場回復到疫情前水準，國際拍賣行看好地區性的持續成長，亞洲總部辦公室與展覽空間紛紛宣布將進駐全新據點以擴大影響力。繼2021年底，佳士得（Christie’s）率先宣布將於2024年進駐由扎哈哈迪德（Zaha Hadid Architects）建築事務所設計的中環新大樓「The Henderson」，今年歡慶進駐亞洲50週年的蘇富比（Sotheby's） 將於2024年將於香港中環核心地段的中環遮打（Landmark Chater）開設佔地逾24,000平方呎的多用途旗艦藝廊。日前迎來連續第二年年度總成交額新高的富藝斯（Phillips），亞洲區新總部將於則是將於2023年三月於香港西九文化區揭幕。
佳士得的亞太區新總部，將坐擁50,000平方英尺的四層藝術空間，除了位於香港中環心臟地帶，也將設立首個香港常設拍賣中心和藝廊，提供更多、形式也更豐富的拍賣活動、展覽、以及舉辦藝術教育活動。
連續七年領導亞洲市場的蘇富比於中環Landmark Chater的多用途旗艦藝廊，預計除了配合蘇富比全年的拍賣活動、舉辦現場拍賣、各式展覽，也將用於推廣剛推出的蘇富比Buy Now 「即時收藏」 平台，並將設立蘇富比咖啡室。事實上這是蘇富比一系列深耕亞洲的投資之一，包括2022年中在日本東京開設新辦事處、2023年將開幕的上海新辦事處等。歡慶進駐亞洲50週年的蘇富比也宣布，將於區內舉辦連串精彩展覽、拍賣及活動以慶祝這個歷史里程碑。
富藝斯2022年全球總成交額13億美元，有34%來自亞洲客戶，成績不斐。在進入亞洲市場的第八年之際，富藝斯宣布全新總部將於香港西九文化區開幕，總面積逾50,000英呎、擁有從地面至5樓共6層空間，是由香港建築藝術事務所LAAB Architects設計，包括專門打造的永久展覽空間、拍賣廳、咖啡廳和貴賓多用途空間的拍賣空間。附近有由赫爾佐格和德梅隆（Herzog & de Meuron）建築事務所設計的西九文化區管理局大樓、M+視覺文化博物館及新開幕的香港故宮文化博物館。首個在此舉辦的展覽將會是2023年三月的香港藝術週以二十世紀及當代藝術拍賣預展，並將於四月初舉行首場拍賣。
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