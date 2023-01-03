快訊

潛艦國造趕工拚9月原型艦下水 台船祭3倍加班費激勵士氣

中國入境陽性率維持三成？指揮中心下午2時說明

唐綺陽2023上半年12星座運勢公開！牡羊桃花運旺、獅子地位躍進

南投有機農冬天種出「黃西瓜」 可望成特色水果

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
南投國姓福龜休閒農業區農民夫妻檔曾日昇、林千惠克服氣候條件，在冬季有機栽種出「黛安娜」西瓜。記者賴香珊／攝影
南投國姓福龜休閒農業區農民夫妻檔曾日昇、林千惠克服氣候條件，在冬季有機栽種出「黛安娜」西瓜。記者賴香珊／攝影

南投國姓福龜休閒農業區農民夫妻檔曾日昇、林千惠捨棄慣行農法，透過有機輪作養地，嘗試種植「黛安娜西瓜，更克服氣候條件在冬季收成，而其黃皮橢圓形外觀，有別於常見的綠色大西瓜，可望成為休區特色水果，帶動當地農業經濟。

國姓鄉公所指出，鄉內經濟產業以農業發展為主，過去以檳榔、香蕉、枇杷、草莓、青梅等為主要作物，但隨檳榔產值下滑、草莓栽種面積萎縮等，農民轉作種植咖啡、砂糖橘、蜜棗、無籽檸檬等，去年更陸續有農民在成功試種西瓜。

國姓鄉長邱美玲說，國姓鄉是丘陵地形，過去從來沒有人種西瓜，但糯米橋休閒農業區有農民克服地形限制，在山坡地成功種植「甜美人」西瓜，福龜休閒農業區農民夫妻檔曾日昇、林千惠則是克服氣候條件種出「黃色西瓜」。

林千惠表示，為友善環境，其農園都採有機栽種，透過輪作百香果、南瓜、番薯等養地，也降低病蟲害，正因為多元種植，去年想說能種看看西瓜，而為與一般市場區隔，且鎖定小家庭，選擇市面較少見、黃皮紅肉的「黛安娜」西瓜。

但曾日昇說，該品種西瓜產季在夏秋，通常冬季育苗植栽，5、6月收成，但為配合農園輪作，他們就在夏季栽種，考量結果期逢冬，便混栽南瓜讓其枝葉幫它避寒，但種了240株苗折損大半，所幸仍有近百株成功存活，預計農曆年前可採收。

對此，邱美玲表示，國姓農民首次試種黛安娜西瓜就克服氣候，相當可貴，他們後續計畫擴大栽種，也願意分享經驗給其他農友，未來可望發展成福龜休閒農業區的特色水果，並串連周邊景點「橋聳雲天綠雕園區」，帶動農業觀光產業經濟。

南投國姓福龜休閒農業區農民曾日昇克服氣候條件，在冬季有機栽種出「黛安娜」西瓜。記者賴香珊／攝影
南投國姓福龜休閒農業區農民曾日昇克服氣候條件，在冬季有機栽種出「黛安娜」西瓜。記者賴香珊／攝影
南投國姓鄉長邱美玲（左）向農民林千惠（右）詢問了解「黛安娜」西瓜的種植過程。記者賴香珊／攝影
南投國姓鄉長邱美玲（左）向農民林千惠（右）詢問了解「黛安娜」西瓜的種植過程。記者賴香珊／攝影

西瓜 農民 黛安娜

延伸閱讀

南投立委補選國民黨人選卡卡 基層批中央不接地氣

嘉義男夜衝南投找少女口愛 被「她」發現下場慘

再捅皇室！哈利王子驚曝：他們可以撒謊來保護我哥哥

胖黑汪竟成Google Map地標！「完美五星0負評」爆紅吸引狗派朝聖

相關新聞

賞心悅目 彰化市田中路15公頃花海美到過年

睽違多年，彰化市年度花海景觀，今年重回東區的田中里田中路與彰與交界農田，面積廣達15公頃，有波斯菊、向日葵等，從彰興路往...

公車不停讓行人？ 中市府祭兩大措施重懲違規業者

台中市政府交通局在跨年晚會及元旦前後連續5天，密集稽249輛公車是否停讓行人，查獲7輛公車違規將處分。交通局長葉昭甫說，...

台中月祥路狹窄救護車難行 第一階段拓寬2倍訂9月完工

台中市大雅區月祥路（平和路至平和南路間）是大雅區通往中科園區的主要道路，現有路寬僅4.5公尺，消防車與救護車等大型救難車...

南投有機農冬天種出「黃西瓜」 可望成特色水果

南投國姓福龜休閒農業區農民夫妻檔曾日昇、林千惠捨棄慣行農法，透過有機輪作養地，嘗試種植「黛安娜」西瓜，更克服氣候條件在冬...

彰化竹塘水環境教育園區「祂」揭牌 全體無異議通過

「環保心工」團體曾評鑑彰化縣竹塘鄉為最髒亂鄉鎮之一，鄉公所和鄉民組成社區巡守隊努力洗刷汙名，今天「一串心水環境教育園區」...

爭取設置台中大甲蔣公路商圈入口意象今會勘 加強商圈辨識度

台中市大甲蔣公路觀光夜市商圈是大甲民生與經濟發展的核心，商圈攤販希望能設置入口意象，台中市議員施志昌今天邀相關單位會勘，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。