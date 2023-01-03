南投有機農冬天種出「黃西瓜」 可望成特色水果
南投國姓福龜休閒農業區農民夫妻檔曾日昇、林千惠捨棄慣行農法，透過有機輪作養地，嘗試種植「黛安娜」西瓜，更克服氣候條件在冬季收成，而其黃皮橢圓形外觀，有別於常見的綠色大西瓜，可望成為休區特色水果，帶動當地農業經濟。
國姓鄉公所指出，鄉內經濟產業以農業發展為主，過去以檳榔、香蕉、枇杷、草莓、青梅等為主要作物，但隨檳榔產值下滑、草莓栽種面積萎縮等，農民轉作種植咖啡、砂糖橘、蜜棗、無籽檸檬等，去年更陸續有農民在成功試種西瓜。
國姓鄉長邱美玲說，國姓鄉是丘陵地形，過去從來沒有人種西瓜，但糯米橋休閒農業區有農民克服地形限制，在山坡地成功種植「甜美人」西瓜，福龜休閒農業區農民夫妻檔曾日昇、林千惠則是克服氣候條件種出「黃色西瓜」。
林千惠表示，為友善環境，其農園都採有機栽種，透過輪作百香果、南瓜、番薯等養地，也降低病蟲害，正因為多元種植，去年想說能種看看西瓜，而為與一般市場區隔，且鎖定小家庭，選擇市面較少見、黃皮紅肉的「黛安娜」西瓜。
但曾日昇說，該品種西瓜產季在夏秋，通常冬季育苗植栽，5、6月收成，但為配合農園輪作，他們就在夏季栽種，考量結果期逢冬，便混栽南瓜讓其枝葉幫它避寒，但種了240株苗折損大半，所幸仍有近百株成功存活，預計農曆年前可採收。
對此，邱美玲表示，國姓農民首次試種黛安娜西瓜就克服氣候，相當可貴，他們後續計畫擴大栽種，也願意分享經驗給其他農友，未來可望發展成福龜休閒農業區的特色水果，並串連周邊景點「橋聳雲天綠雕園區」，帶動農業觀光產業經濟。
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