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安雅化身豹紋DIOR繆思女神 限量包裝美妝呼喚野性美

聯合報／ 記者劉小川／台北即時報導
2023年，迪奧推出豹紋限量系列彩妝品。圖／DIOR提供
2023年，迪奧推出豹紋限量系列彩妝品。圖／DIOR提供

2023年安雅攜手Dior，一襲豹紋華服，在廣告中展現女性的優雅魅力與神秘野性。圖／DIOR提供
2023年安雅攜手Dior，一襲豹紋華服，在廣告中展現女性的優雅魅力與神秘野性。圖／DIOR提供

演出「后翼棄兵」紅遍全球的女星安雅泰勒喬伊（Anya Taylor-Joy）在戲中完美精湛的演出，驚艷所有人，也讓大家看見安雅不同的優雅面貌。2023年安雅攜手DIOR迪奧，重現經典的MITZAH豹紋印花圖騰，在廣告形象中的安雅，身著「豹紋」華服，完美呈現出迪奧霸氣迷人的女性時尚魅力，而她為演繹迪奧推出的迪奧豹紋限量系列，展現出狂野的魅力。

迪奧的豹紋圖騰是經典之一，其中迪奧先生最愛的謬思女神Mitzah Bricard，能穿出豹紋的優雅與經典，也因此迪奧將豹紋融入高級訂製服，並為迪奧豹紋有了暱稱 MITZAH。

2023年，迪奧全球彩妝創意形象總監 PETER PHILIPS將豹紋圖騰融入彩妝中，包括超完美氣墊粉餅、超完美持久氣墊蜜粉、藍星唇膏等，全都換上豹紋設計，也推出迪奧時尚豹紋彩盤，呈現出女人的華麗時尚面貌。

此外豹紋系列也包括迪奧香氛世家，嚴選三款經典香氛包括蒙田大道、晚夏茉莉、特拉法加等，都穿上了時尚豹紋配飾，隨身瓶更是與MITZAH香氛絲巾換上新裝，迪奧的禮盒當然也不能少了豹紋圖騰的狂野，即日起在迪奧香氛世家專櫃推出豹紋限量包裝服務，購買任一迪奧香氛世家香氛，可享有豹紋限量版禮盒包裝、購買香氛世家系列產品，可享有豹紋限量版束口袋，數量有限贈完為止。

購買任一迪奥香氛世家香氛，即可享有「豹紋限量版禮盒」精心包裝。圖／DIOR提供
購買任一迪奥香氛世家香氛，即可享有「豹紋限量版禮盒」精心包裝。圖／DIOR提供
購買任一款Dior香氛世家系列產品，即可享有「豹紋限量版束口袋」乙個。記者／劉小川攝影
購買任一款Dior香氛世家系列產品，即可享有「豹紋限量版束口袋」乙個。記者／劉小川攝影
披上DIOR高訂經典的「豹紋」設計，讓美麗的優雅與神秘同時擁有。記者／劉小川攝影
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