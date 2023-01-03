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新年到、看彩虹！CORUM「彩虹圈」寶石表 好運上手

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
18K白金表殼、表耳上再鑲嵌總計68顆的長方形彩寶、22顆沙弗來石與6顆紅寶石，因而呈現漸變、帶來幸福聯想的虹彩顏色。圖／CORUM提供
18K白金表殼、表耳上再鑲嵌總計68顆的長方形彩寶、22顆沙弗來石與6顆紅寶石，因而呈現漸變、帶來幸福聯想的虹彩顏色。圖／CORUM提供

一年新的開始，每個人心中都有各種願望等待實踐。大氣之中的「彩虹」，向來有好運和幸福的聯想。瑞士鐘表品牌崑崙（CORUM）從虹彩的漸變七色得到啟發，推出一只限量版金橋圓形彩虹圈腕表，將珍稀、寶石與幸運，一次入手。

這只「限量版金橋圓形彩虹圈腕表」屬於品牌問世40多年歷史的金橋（Golden Bridge）系列，其設計靈感則源自1937年落成、長2,727公尺的舊金山金門大橋，並將金橋充滿結構性的建築之美，凝縮在手腕上的分寸之間。

CO 113手上鍊機芯一改過去機芯為扁平、圓形的印象，重新編排、設計的長方形機芯，主要的齒輪輪系被設計成垂直、宛如橋狀的垂直排列；左右兩側刻意保留的機板純屬裝飾性質，以還原金門大橋上的支架結構。

最令人心動的更有43毫米的18K白金表殼上鑲嵌了68顆長方形彩寶、22顆沙弗來石與6顆紅寶石，全部共重約6.38克拉，並呈現了飽滿、漸變、帶來幸福聯想的虹彩顏色，全球限量18只，價格店洽。

重新設計過的機芯在中央呈現垂直的排列性，重現1937年金門大橋的滂礡氣勢。圖／CORUM提供
重新設計過的機芯在中央呈現垂直的排列性，重現1937年金門大橋的滂礡氣勢。圖／CORUM提供
無論是正面或反面，CO 113手上鍊機芯皆飾以精緻的手工打磨並刻以CORUM字樣。圖／CORUM提供
無論是正面或反面，CO 113手上鍊機芯皆飾以精緻的手工打磨並刻以CORUM字樣。圖／CORUM提供
限量版金橋圓形彩虹圈腕表，白金、43毫米、手上鍊機芯、時間顯示，全球限量18只，價格店洽。圖／CORUM提供
限量版金橋圓形彩虹圈腕表，白金、43毫米、手上鍊機芯、時間顯示，全球限量18只，價格店洽。圖／CORUM提供

金門大橋 品牌

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