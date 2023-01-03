TAG Heuer進軍奢華腕表市場 打造百年來首款滿鑽女表

創立163年以來，瑞士鐘表品牌泰格豪雅（TAG Heuer）於Carrera系列中，首次呈現一只鑲滿鑽石的女款日期腕表，宣告品牌也要進軍奢華市場的企圖心。整只腕表，裝飾多達700顆鑽石，總重約3.9克拉，也是TAG Heuer目前價格最貴的女表，因此限定於直營店才可訂製。

依稀記得，2022年的鐘表與奇蹟沙龍展中，TAG Heuer也在Carrera系列，曝光了一款鑲有不規則人造鑽石的陀飛輪計時碼表，要價破1,300萬元，展現品牌突破製表限制的精神。而全新的Carrera日期珠寶腕表，則是專為女性而打造，也是作為紀念這系列問世60周年的暖身作品。TAG Heuer延續了Carrera腕表經典設計，包括極簡表盤、刻面表耳和H形表鍊，運用於新女表上；採用珍珠母貝搭配鑽石時標，最顯眼的莫過於從表圈延伸到表鍊上，都鑲滿了鑽石。整只表款還利用精鋼材質搭配18K玫瑰金，凸顯優雅格調，相同概念在特別打造機芯上亦可見到，完整呈現奢華氛圍。因此受到英國女星Simone Ashley青睞，搭配於公開活動的紅毯造型。

除了需要特別訂製的Carrera系列日期珠寶腕表，TAG Heuer還在同一系列推出同樣設計的「入門款」。表盤依舊為珍珠母貝搭配11顆鑽石時標，外觀仍為精鋼與18K玫瑰金的雙色調，搭載自動上鍊機芯，簡潔但不失高級感，連奧運金牌短跑運動員Sydney Mclaughlin也愛不釋手。 品牌大使Sydney Mclaughlin詮釋Carrera系列入門款日期珠寶腕表。圖／TAG Heuer提供 英國女星Simone Ashley配戴了泰格豪雅訂製款Carrera日期珠寶腕表，出席公開活動。圖／TAG Heuer提供 泰格豪雅訂製款Carrera系列日期珠寶腕表，特別訂製的機芯也有18K玫瑰金自動盤。圖／TAG Heuer提供 泰格豪雅訂製款Carrera系列日期珠寶腕表，精鋼表殼搭配18K玫瑰金表圈、珍珠母貝表盤，約176萬6,700元。圖／TAG Heuer提供

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