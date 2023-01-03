快訊

直播／中國大陸入境旅客陽性率趨穩定？指揮中心下午2時記者會

台大國發所恐減招 學生不滿被連坐 教授盼守「一半」底線

88槍案、黑道分贓、選舉買票 各方眼饞台61光電開發肥肉

TAG Heuer進軍奢華腕表市場 打造百年來首款滿鑽女表

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
泰格豪雅Carrera系列入門款日期珠寶腕表，精鋼表殼搭配18K玫瑰金表圈、珍珠母貝表盤，約19萬100元。圖／TAG Heuer提供
泰格豪雅Carrera系列入門款日期珠寶腕表，精鋼表殼搭配18K玫瑰金表圈、珍珠母貝表盤，約19萬100元。圖／TAG Heuer提供

創立163年以來，瑞士鐘表品牌泰格豪雅（TAG Heuer）於Carrera系列中，首次呈現一只鑲滿鑽石的女款日期腕表，宣告品牌也要進軍奢華市場的企圖心。整只腕表，裝飾多達700顆鑽石，總重約3.9克拉，也是TAG Heuer目前價格最貴的女表，因此限定於直營店才可訂製。

依稀記得，2022年的鐘表與奇蹟沙龍展中，TAG Heuer也在Carrera系列，曝光了一款鑲有不規則人造鑽石的陀飛輪計時碼表，要價破1,300萬元，展現品牌突破製表限制的精神。而全新的Carrera日期珠寶腕表，則是專為女性而打造，也是作為紀念這系列問世60周年的暖身作品。TAG Heuer延續了Carrera腕表經典設計，包括極簡表盤、刻面表耳和H形表鍊，運用於新女表上；採用珍珠母貝搭配鑽石時標，最顯眼的莫過於從表圈延伸到表鍊上，都鑲滿了鑽石。整只表款還利用精鋼材質搭配18K玫瑰金，凸顯優雅格調，相同概念在特別打造機芯上亦可見到，完整呈現奢華氛圍。因此受到英國女星Simone Ashley青睞，搭配於公開活動的紅毯造型。

除了需要特別訂製的Carrera系列日期珠寶腕表，TAG Heuer還在同一系列推出同樣設計的「入門款」。表盤依舊為珍珠母貝搭配11顆鑽石時標，外觀仍為精鋼與18K玫瑰金的雙色調，搭載自動上鍊機芯，簡潔但不失高級感，連奧運金牌短跑運動員Sydney Mclaughlin也愛不釋手。

品牌大使Sydney Mclaughlin詮釋Carrera系列入門款日期珠寶腕表。圖／TAG Heuer提供
品牌大使Sydney Mclaughlin詮釋Carrera系列入門款日期珠寶腕表。圖／TAG Heuer提供
英國女星Simone Ashley配戴了泰格豪雅訂製款Carrera日期珠寶腕表，出席公開活動。圖／TAG Heuer提供
英國女星Simone Ashley配戴了泰格豪雅訂製款Carrera日期珠寶腕表，出席公開活動。圖／TAG Heuer提供
泰格豪雅訂製款Carrera系列日期珠寶腕表，特別訂製的機芯也有18K玫瑰金自動盤。圖／TAG Heuer提供
泰格豪雅訂製款Carrera系列日期珠寶腕表，特別訂製的機芯也有18K玫瑰金自動盤。圖／TAG Heuer提供
泰格豪雅訂製款Carrera系列日期珠寶腕表，精鋼表殼搭配18K玫瑰金表圈、珍珠母貝表盤，約176萬6,700元。圖／TAG Heuer提供
泰格豪雅訂製款Carrera系列日期珠寶腕表，精鋼表殼搭配18K玫瑰金表圈、珍珠母貝表盤，約176萬6,700元。圖／TAG Heuer提供

鑽石 腕表 品牌

延伸閱讀

楊紫瓊同款！RICHARD MILLE春節推薦腕表 金、紅開運

要選「橄欖綠」、「湖水綠」，還是「薄荷綠」？TISSOT都準備好了！

超驚喜！SWATCH再推訂製系列 號召七龍珠粉絲打造獨一無二腕表

買一送四！MIDO Baroncelli腕表 五色表帶一次入荷

相關新聞

麥當勞大麥克改版！麵包到牛肉都不同 4款漢堡也升級

近日有網友發現，麥當勞的漢堡大小與過去有所不同，在網路上引起熱烈討論。台灣麥當勞在1月4日發布公告，表示近2年推動「漢堡...

全球最大米菲兔商店降臨九州！逾千種周邊還有超可愛咖啡廳

2023生肖輪到「兔子」的年份。而說到兔子，或許很多人會想到來自荷蘭，造型可愛的「米菲兔」。這隻誕生於1955年的兔子紅遍世界各地，近來日本長崎知名景點豪斯登堡，更是打造了米菲兔的商店、餐廳，讓粉絲可以盡情沉浸在米菲兔的世界之中。

遠百嘉義福袋開賣 頭獎iPhone14

遠百嘉義今天上午開賣福袋，憑全館當日單筆消費滿1千元以上消費發票、購物明細、現金1千元及遠東百貨APP會員即可購買，限量...

蘋果家庭Thread串接「智」動化 EVE跨越整合無限延伸

智慧家庭整合聯盟「Matter」從10月初正式登台後，吸引了眾多智慧家庭的設備開發廠商的注意，各大品牌紛紛加入Matter的聯盟行列，一同致力研發出可同時跨越蘋果家庭(Apple Homekit)、Google 助理(Google Assistant)及亞馬遜(Amazon)旗下的Alexa等國際大廠的智慧家庭設備。

補班日不孤單！7-ELEVEN CITY指定系列飲品任選2件79折

因應今年春節10天連假，本周六（1月7日）補班日不孤單，7-ELEVEN特別推出CITY系列限時優惠，陪伴上班族溫暖補元...

SPACEFOLD 時空折疊育兒包 育兒、商務、休閒一切包辦！

正式升格新手的爸媽除了心境轉變外，也在挑戰著爸媽以往的生活習慣。SPACEFOLD™ 時空折疊育兒包是專為哺育階段量身定製的多功能包款，首創折疊 + 分層的獨家功能，讓爸媽都能輕鬆成為哺育神隊友！憑籍其多功能的設計與百搭外型，不只用於育兒，也適用於商務差旅、休閒出遊，更於嘖嘖創下483萬，超過 1368 人贊助的佳績！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。