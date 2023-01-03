迎接2023第一位韓星！丁海寅本週五為路易威登登台

有「國民年下男」之稱的暖男系韓國人氣男演員丁海寅，即將於1月6日本週五旋風抵台，出席路易威登台北101旗艦店全新開幕慶祝酒會與路易威登x草間彌生全新聯名系列的發表，是疫情之後首位專程為精品活動登台的韓星嘉賓。

以暖男形象為人所知的丁海寅，先後在《請回答 1988》中飾演女主角的初戀男友以及《孤單又燦爛的神-鬼怪》中展露頭角，陽光帥氣的笑容被封為男版「國民初戀」。其後出演《當你沉睡時》、《機智牢房生活》等多部熱門韓劇，佳評如潮，並在《經常請吃飯的漂亮姐姐》中晉升男一。去年他與BLACKPINK成員JISOO一起演出《雪降花》，12月也才剛播出的《異感追擊：連瞳》等作品，展現丁海寅身為演員的全方位演技展現。

丁海寅出席2022迪士尼亞太內容發布會。圖／迪士尼提供 韓國人氣男星丁海寅將於本週五來台出席路易威登台北101旗艦店開幕活動。圖／FNC Entertainment提供

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