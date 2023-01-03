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米其林綠星飛上天！台灣虎航推出「小小樹食」蔬食餐

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
「墨西哥辣豆捲餅+日式雞蛋布丁」，搭配果汁飲品，每套480元。記者陳睿中/攝影
「墨西哥辣豆捲餅+日式雞蛋布丁」，搭配果汁飲品，每套480元。記者陳睿中/攝影

繼2022年與「小小廚神」Liya合作推出機上餐後，「台灣虎航」自即日起再與獲得2022米其林綠星殊榮的「小小樹食」聯手，推出全新的「蔬食機上餐」，共有「蟹黃豆腐貝殼麵」與「墨西哥辣豆捲餅」兩款套餐選擇，以實際行動推廣蔬食文化外，也提供旅客另一種機上餐選擇。

小小樹食過去曾推出過大腕燒肉、台灣第一家鹽酥雞等多種聯名機上餐。此次攜手的「小小樹食」，主打以新加州料理的手法，推出一系列蔬食料理，並且也曾獲得米其林指南的必比登推介、綠星肯定。本次合作的機上餐組合中，包括有「蟹黃豆腐貝殼麵+栗子巧克力馬德蓮」及「墨西哥辣豆捲餅+日式雞蛋布丁」等兩種套餐組合，均包含果汁飲品。其中「蟹黃豆腐貝殼麵」利用鹹蛋模擬出蟹黃的滋味與口感，再搭配貝殼麵與雞蛋豆腐、娃娃菜、紅蘿蔔、芹菜以及毛豆，最後鋪上起司焗烤上桌，每套480元。

另款「墨西哥辣豆捲餅」則是主廚特別為台灣虎航調配的獨家料理，以墨西哥風味烤玉米，搭配酪梨、洋蔥、墨西哥辣椒以及青椒，放在抹上自製辣豆醬的薄餅上，並撒上起司絲增香，兼具濃郁與清爽的滋味，每套480元。

本次的聯名餐點自即日起於台灣虎航官網上開放訂購，並預計於1月20日起於機上供應。除了兩款主食套餐之外，還有「栗子巧克力瑪德蓮+唐寧茶皇家伯爵茶」的小小樹食輕食組合，每套200元。

「蟹黃豆腐貝殼麵+栗子巧克力馬德蓮」，搭配果汁飲品，每套480元。記者陳睿中/攝影
「蟹黃豆腐貝殼麵+栗子巧克力馬德蓮」，搭配果汁飲品，每套480元。記者陳睿中/攝影

台灣虎航 墨西哥 套餐

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