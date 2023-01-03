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ROSÉ代言TIFFANY背影殺 全新美照大秀逆天長腿螞蟻腰

聯合報／ 記者孫曼／即時報導

Tiffany & Co.於2022年9月率先於美國亮相的Tiffany Lock手鐲，時髦精巧的當代設計，引起全美潮流名人爭相配戴，如今，品牌於全球上市Tiffany Lock全系列的珠寶，除了已經曝光的手鐲之外，還有戒指、耳環與項鍊等完整系列作品，以及由Tiffany & Co.全球品牌代言人、人氣女團BLACKPINK成員ROSÉ演繹的全新形象廣告，宣告時尚珠寶「No Rules. All Welcome.」的全新風格時代來臨。

Tiffany Lock全系列珠寶以18K金、白金和玫瑰金與無鑲鑽或舖鑲鑽石打造，設計靈感重新構思Tiffany經典的主題「鎖」，向品牌的輝煌歷史致敬，同時也反應定義人與人之間的緊密關係，鎖扣具有工匠精心開發的創新旋轉機制，與品牌最富盛名的掛鎖功能互相呼應。

ROSÉ在全新形象中配戴閃爍的Lock鑽石手鐲與戒指，代表著Tiffany現代女性精神，與男模互相搭配，詮釋出強烈的個人風格之餘，也呈現此款中性珠寶所傳達「團結和包容」 的信念，無論疊戴或單獨配戴都別具魅力。

Tiffany & Co.全球品牌代言人ROSE演繹全新形象。圖／Tiffany提供
Tiffany & Co.全球品牌代言人ROSE演繹全新形象。圖／Tiffany提供
Tiffany Lock 18K白金與玫瑰金鑲鑽耳環，29萬6,000元。圖／Tiffany提供
Tiffany Lock 18K白金與玫瑰金鑲鑽耳環，29萬6,000元。圖／Tiffany提供
Tiffany Lock 18K白金與玫瑰金鑲鑽項鍊，59萬5,000元。圖／Tiffany提供
Tiffany Lock 18K白金與玫瑰金鑲鑽項鍊，59萬5,000元。圖／Tiffany提供
Tiffany & Co.全球品牌代言人ROSE全新形象廣告拍攝幕後花絮。圖／Tiffany提供
Tiffany & Co.全球品牌代言人ROSE全新形象廣告拍攝幕後花絮。圖／Tiffany提供
Tiffany Lock 18K白金與玫瑰金鑲鑽雙指戒，23萬7,000元。圖／Tiffany提供
Tiffany Lock 18K白金與玫瑰金鑲鑽雙指戒，23萬7,000元。圖／Tiffany提供
Tiffany & Co.全球品牌代言人ROSE演繹全新形象。圖／Tiffany提供
Tiffany & Co.全球品牌代言人ROSE演繹全新形象。圖／Tiffany提供
Tiffany Lock 18K白金與玫瑰金鑲鑽戒指，14萬2,000元。圖／Tiffany提供
Tiffany Lock 18K白金與玫瑰金鑲鑽戒指，14萬2,000元。圖／Tiffany提供
Tiffany Lock 18K玫瑰金舖鑲鑽石手鐲，101萬元。圖／Tiffany提供
Tiffany Lock 18K玫瑰金舖鑲鑽石手鐲，101萬元。圖／Tiffany提供
Tiffany & Co.全球品牌代言人ROSE全新形象廣告拍攝幕後花絮。圖／Tiffany提供
Tiffany & Co.全球品牌代言人ROSE全新形象廣告拍攝幕後花絮。圖／Tiffany提供
Tiffany & Co.全球品牌代言人ROSE演繹全新形象。圖／Tiffany提供
Tiffany & Co.全球品牌代言人ROSE演繹全新形象。圖／Tiffany提供
Tiffany & Co.全球品牌代言人ROSE全新形象廣告拍攝幕後花絮。圖／Tiffany提供
Tiffany & Co.全球品牌代言人ROSE全新形象廣告拍攝幕後花絮。圖／Tiffany提供
Tiffany & Co.全球品牌代言人ROSE全新形象廣告拍攝幕後花絮。圖／Tiffany提供
Tiffany & Co.全球品牌代言人ROSE全新形象廣告拍攝幕後花絮。圖／Tiffany提供
Tiffany Lock鑲鑽手鐲，41萬5,000元。圖／Tiffany提供
Tiffany Lock鑲鑽手鐲，41萬5,000元。圖／Tiffany提供

Tiffany 珠寶 品牌

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