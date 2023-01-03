ROSÉ代言TIFFANY背影殺 全新美照大秀逆天長腿螞蟻腰
Tiffany & Co.於2022年9月率先於美國亮相的Tiffany Lock手鐲，時髦精巧的當代設計，引起全美潮流名人爭相配戴，如今，品牌於全球上市Tiffany Lock全系列的珠寶，除了已經曝光的手鐲之外，還有戒指、耳環與項鍊等完整系列作品，以及由Tiffany & Co.全球品牌代言人、人氣女團BLACKPINK成員ROSÉ演繹的全新形象廣告，宣告時尚珠寶「No Rules. All Welcome.」的全新風格時代來臨。
Tiffany Lock全系列珠寶以18K金、白金和玫瑰金與無鑲鑽或舖鑲鑽石打造，設計靈感重新構思Tiffany經典的主題「鎖」，向品牌的輝煌歷史致敬，同時也反應定義人與人之間的緊密關係，鎖扣具有工匠精心開發的創新旋轉機制，與品牌最富盛名的掛鎖功能互相呼應。
ROSÉ在全新形象中配戴閃爍的Lock鑽石手鐲與戒指，代表著Tiffany現代女性精神，與男模互相搭配，詮釋出強烈的個人風格之餘，也呈現此款中性珠寶所傳達「團結和包容」 的信念，無論疊戴或單獨配戴都別具魅力。
🔯2023年星座運勢一次看
✨ 殺破狼／2023年12星座整體運勢（上） 白羊感情精彩、巨蟹工作順利
✨ 殺破狼／2023年12星座整體運勢（下） 天蠍職場地位提升、摩羯脫單機會高
✨ 2023年12星座財運「最旺、最窮」排行出爐！獅子恐由富轉貧、白羊薪資有成長
✨ 2023年12星座感情運「最好、最壞」出爐！摩羯感到幸福 天蠍波動激烈
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言