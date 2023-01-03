睽違十年 鋼琴大師「波哥雷里奇」今晚展開台北、高雄演出

傳奇鋼琴家「波哥雷里奇」睽違十年，終於在今晚要登上台北國家音樂廳大舞台演出，拉開了亞洲巡迴第一站的序幕，身為蕭邦鋼琴大賽故事男主角的他，今晚將帶來一系列蕭邦名曲，明(1/4)前往高雄衛武營，有興趣的觀眾把握最後購票機會。

現任北藝大音樂學系副教授 黎國媛 在台北愛樂電台受訪中表示：「你只要聽到波哥的琴聲，就會被他吸引過去，我有一次在倫敦聽他的獨奏會時，友人是一名心理學家，在演出後他跟我說他完全無法想像 ，聽眾就像被他吸過去一樣，好像在給我們做催眠。」；節目主持人王世強也分享：「我聽說波哥一天都要練七到八小時的鋼琴，因他始終在找音樂當中能夠靈光乍現的那麼一個片刻。」黎教授補充：「波哥的人格特質就是他非常的有自信，只要看過他演出的人應該就會知道，他始終覺得『我就是真理』，這一定要親自到現場才可體會。」而節目的尾聲中也提到，全場演奏蕭邦實屬難得，睽違十年波哥雷里奇終於登上台灣舞台，邀請台灣古典樂迷共同前往朝聖。

今晚的演出除了有升F大調船歌B小調第三號鋼琴奏鳴曲，作品58外，降A大調幻想波蘭舞曲，作品61等多首作品也是聽眾們引頸期盼的曲子。

● 由聯合數位文創主辦之「波哥雷里奇鋼琴獨奏會」今晚在台北國家音樂廳、明(1/4)在衛武營國家藝術文化中心音樂廳演出。最低優惠88折，購票請上 udn售票網 ，客服專線請洽(02)2649-1688 （每日9:00-18:00）。

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